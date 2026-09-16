پایداری شرایط جوی تا اواخر هفته در قزوین
وضعیت جوی در سطح استان تا روز شنبه هفته آینده بهنسبت پایدار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، اداره کل هواشناسی استان اعلام کرد بر اساس خروجی مدلهای هواشناسی، انتظار میرود در این بازه زمانی، آسمان صاف و آفتابی بر استان حاکم باشد.
از نظر دمایی نیز تغییرات محسوسی گزارش نشده است؛ با این حال پیشبینی میشود دمای هوا در روز شنبه روند افزایشی داشته باشد.
در ۲۴ ساعت گذشته حداقل دمای ثبت شده در شهر آبگرم ۱۱ درجه سلسیوس و در شهر قزوین ۱۴ درجه سلسیوس گزارش شده است.