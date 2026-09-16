پخش زنده
امروز: -
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تبیین جایگاه نشریات دانشجویی در عصر تحولات فناورانه و هوش مصنوعی، تأکید کرد: نشریات دانشجویی صرفاً یک رسانه برای انتقال خبر نیستند، بلکه کانون حیات فرهنگی دانشگاه، تقویتکننده هویت و همبستگی ملی و پاسخی راهبردی به جنگ شناختی و ترکیبی دشمن علیه جامعه ایران به شمار میروند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر وحید شالچی در آیین اختتامیه چهاردهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی «تیتر» که مشترکا با وزارت بهداشت برگزار شد، با طرح یک پرسش بنیادین پیرامون جایگاه و کارکرد امروزی نشریات دانشجویی، اظهار کرد: نشریات و رسانههای دانشگاهی در دهههای گذشته آثار بسیار ارزشمندی تولید کردهاند و بسیاری از نخبگان و چهرههای برجسته فرهنگی، علمی و رسانهای کشور کار خود را از همین نشریات آغاز کردهاند؛ اما با توجه به دگرگونیهای عمیق فناورانه، گسترش شبکههای اجتماعی و ظهور هوش مصنوعی، این پرسش مطرح است که امروزه نشریات دانشجویی چه جایگاه و مزیتی دارند؟
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تحولات فضای رسانهای گفت: روزگاری میان تولید متن و انتشار آن فاصله وجود داشت، اما امروز شبکههای اجتماعی این فاصله را به صفر رساندهاند. همچنین با ورود هوش مصنوعی، مزیت سنتیِ نگارش متنهای خوشخوان و مستند نیز بهسادگی در دسترس همگان قرار گرفته است. از سوی دیگر، تنوع و گستردگی رسانههای رسمی نسبت به دهههای گذشته بهشدت افزایش یافته است. در چنین شرایطی، بازتعریف رسالت نشریات دانشجویی ضرورت دارد.
طراحی همزمان جنگ اقتصادی، رسانهای و فعالسازی شکافهای اجتماعی
وی با اشاره به موقعیت خطیر و تاریخی کشور افزود: ایران اسلامی در میانه یک هماورد و جنگی تمامعیار قرار دارد؛ تقابلی که در ابعاد نظامی، امنیتی و بهویژه اقتصادی دنبال میشود. تحریمهای فلجکننده اقتصادی از اوایل دهه ۹۰ با طراحی پیچیده اتاقهای فکر غربی به کار گرفته شد تا با هدف قرار دادن مستقیم معیشت مردم، زمینهساز نارضایتی و بحرانهای اجتماعی شود.
شالچی ادامه داد: این فشار اقتصادی همزمان با یک جنگ رسانهای و تبلیغاتی سنگین همراه شد تا با القای گزارههایی نظیر ناکارآمدی و فعالسازی گسلها و شکافهای اجتماعی، ذهن و دل مردم بهویژه جوانان را نشانه بگیرد. هدف غایی این طراحی پیچیده، آسیب زدن به «ما بودنِ ایرانیها» و از میان بردن انسجام و هویت مشترک ملی است.
رسالتهای کلیدی نشریات دانشجویی در شرایط امروز
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، در ادامه به بیان کارکردهای بیبدیل نشریات دانشجویی در مواجهه با این چالشها پرداخت و مهمترین محورهای آن را به شرح زیر برشمرد:
پر کردن شکاف میان رسانههای حرفهای و مجلات تخصصی: نشریات دانشجویی با برخورداری از نگاه زنده، بیواسطه و خلاقانه دانشجویان، نقطه اتصال ارزشمندی میان فضای آکادمیک و نیازهای جامعه هستند.
دمیدن روح پویایی به حیات فرهنگی دانشگاه: نقش نشریات فراتر از تولید مقالات و گزارشهاست؛ این نشریات کانون تربیت نسل و ارتقای غنای فرهنگی و فکری محیطهای دانشگاهی محسوب میشوند.
ایجاد فضای «دیدن، گفتن و شنیدن توأمان»: طراحی دشمن بر این است که جامعه فقط سخن بگوید و صدای یکدیگر را نشنود و به سمت قطبیسازی حرکت کند. نشریات دانشجویی باید بستری برای گفتوگوی مسئولانه، شنیدن دیدگاههای مختلف و تقویت پیوندها و همبستگی اجتماعی باشند؛ چراکه حفظ انسجام ملی، پایهایترین مؤلفه امنیت و اقتدار کشور است.
آزادی مسئولانه: بهرهگیری هوشمندانه و مسئولانه از بستر آزادی بیان در دانشگاه، مانع از تبدیل اختلافات فکری به چالشهایی است که یکپارچگی جامعه و دانشگاه را مخدوش میکند.
عبور از توصیف صرفِ مشکلات به تحلیل عمیق و راهکارمحور: نشریات دانشجویی نباید صرفاً به بازتاب مشکلات اقتصادی و تحریمها بسنده کنند، بلکه باید با تفکیک دقیق میان «مشکلات درونی» و «نقشههای بدخواهان»، ابعاد ناگفته مسائل را واکاوی کنند، پرسشهای عمیقتری پیش روی جامعه بگذارند و همگام با نجابت و صبوری تاریخی ملت ایران، برای حل مسائل راهکارهای علمی و عملی ارائه دهند.
شالچی در پایان با قدردانی از اهتمام دانشجویان فعال در عرصه نشریات تأکید کرد: دانشجویانی که گرانبهاترین سالها و اوقات عمر خود را با احساس مسئولیت در قبال علم، کشور و مردم صرف این میدان میکنند، نور چشم کشور هستند و امید است آینده ایران اسلامی با تلاش ارزشمند این جوانان و پاسداشت خون پاک شهدا، روشنتر و بالندهتر از همیشه رقم بخورد.