اعزام ۲ ملیپوش بدمینتون ایران به بازیهای آسیایی ناگویا
نیما رستمپور و آیسان شوریده به عنوان نمایندگان بدمینتون ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، به میدان خواهند رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، نیما رستمپور از تهران و آیسان شوریده از زنجان، پس از موفقیت در فرآیند انتخابی، جواز حضور در بازیهای آسیایی ناگویا را به دست آوردند و به عنوان نمایندگان بدمینتون ایران در این رویداد بزرگ قارهای حضور خواهند داشت.
بهادر زکیزاده، سرمربی تیمهای ملی بدمینتون، نیز به عنوان مربی همراه این دو ملیپوش در بازیهای آسیایی ناگویا حضور خواهد داشت.
رقابتهای بدمینتون بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از ۲۹ شهریور تا ۷ مهر در ژاپن برگزار میشود.
حضور نیما رستمپور و آیسان شوریده در این رقابتها، فرصت ارزشمندی برای کسب تجربه و حضور در سطح بالای رقابتهای آسیایی خواهد بود.