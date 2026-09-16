به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با فرارسیدن دویستمین شب از حماسه‌آفرینی ملت شریف در تجمعات و تجدید بیعت آحاد مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای حمایت از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ حجت‌الاسلام و المسلمین «علی ملانوری» مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور پیامی در تجلیل از این حضور عظیم ملت ایران به شرح ذیل صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ»

(بی تردید کسانی که گفتند: پروردگار ما خداست؛ سپس [در میدان عمل بر این حقیقت]استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آنان نازل می‌شوند [و می‌گویند:]مترسید و اندوهگین نباشید و شما را به بهشتی که وعده می‌دادند، بشارت باد).

۲۰۰ شب از میدان‌داری و حماسه‌آفرینی ملت شریف ایران در تجمعات شب‌های اقتدار می‌گذرد؛ حضوری یکپارچه که مصداقی بارز از اتحاد میان مسلمانان را در مقام عمل به جهانیان بویژه کشور‌های اسلامی معرفی کرده است؛ الگویی تمام‌عیار از میهن‌پرستی که آغاز و اعلانش از گلدسته‌های مساجد و ادامه و استمرارش با حضور یکپارچه مردم عزیز ایران محقق شد و بچه‌های مسجد در این میان خوش درخشیدند. جمعی که همواره در تمامی مقاطع انقلاب اسلامی، اولین پرچم‌دار در حمایت از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند و هستند.

در این مقطع حساس آنچه که دوامِ این حماسه‌ افتخارآفرین را بر جریده عالَم به ثبت می‌رساند؛ استقامت و روایتگری از میدان‌داریِ ملت شهیدپرور است چراکه روایتگری از حماسه‌ی حضور مردم در میادین و خیابان‌های شهر‌ها و روستاها، نقش بسزایی در نشان دادن قدرت و اعتقاد ملت مبعوث به جهانیان و به ویژه دشمنانی دارد که خیال خام تفرقه‌افکنی را در سَر می‌پرورانند؛ ۲۰۰ شب دلاوری مردم در کف میدان، اسوه‌ای مثال‌زدنی از مسجدمحوری و محله‌محوری و نقش‌آفرینی مردم به‌عنوان صاحبان اصلی انقلاب و نظام است. از این منظر جایگاه روایتگری از این حضور از دلِ مساجد و از سوی دیگر حفظ این وحدتِ حضور اهمیتی دوچندان می‌یابد چراکه محور این حماسه و سازماندهی تجمعات از مساجد صورت پذیرفته است.

نقش کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و بچه‌های مسجد به‌عنوان یکی از ارکان مسجد به‌ویژه در عرصه فرهنگ، هنر و رسانه بسیار حائز اهمیت است که علاوه بر اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری، این مقاومت مردمی و حضور پرشور در میادین و محلات شهر‌ها و روستا‌ها را بیش از پیش اطلاع رسانی کنند و زمینه حضور گسترده سایر مردم را در این تجمعات با آگاهی بخشی درست و به‌موقع فراهم سازند.

اینجانب ضمن تجلیل از ۲۰۰ شب ایستادگی و حضور دلاورانه مردم شریف ایران اسلامی در حماسه خیابان؛ از خداوند منان پیروزی ایران اسلامی را در تمامی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل خواستارم؛ امید که به حرمت خون پاک شهیدان و نوای الله‌اکبر و مشت گره‌کرده مردمی که برای خونخواهی از رهبر شهید از مسجد برخاسته و به میدان آمده‌اند؛ شاهد سرنگونی مستکبرین عالم باشیم.

علی ملانوری

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور