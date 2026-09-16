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هرمزگانیها هم گام با مردم سراسر کشور دویستمین شب ایستادگی در اراده ملی برای صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت کشور را جشن میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ اجتماع امشب مردم بندرعباس، در بلوارساحلی پارک غدیر (زیرپرچم) برگزار میشود.
این مراسم ساعت ۲۰ و سی دقیقه امشب با حضور مردم ولایتمدار برای لبیک به رهبر معظم انقلاب، خونخواهی رهبر شهید و حمایت از رزمندگان اسلام برگزار میشود.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای از ملت ایران برای حضور در گرامیداشت دویستمین شب تجمعات شبانه؛ تجدید بیعت با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب و تجدید میثاق با شهیدان، دعوت کرد.
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در این اطلاعیه آمده است؛ دویست شب حضور مستمر، باشکوه و بی نظیر مردم در صحنه، روایت ایستادگی، وفاداری و عهد ناگسستنی ملتی است که در بزنگاههای تاریخی، پای کار انقلاب و آرمانهای بلند امام خمینی (ره) و قائد شهید امت (رضوان الله تعالی علیه) ایستاده است.
این حضور مستمر در متن «جنگ تحمیلی رمضان»، به یکی از کمسابقهترین جلوههای کنش جمعی، همبستگی ملی و تابآوری جامعه ایرانی تبدیل شده است، حضوری که نشان داد تهدید خارجی و فشارهای همهجانبه دشمن در بسیاری از عرصهها به بازآفرینی «عشق به ایران» بهمثابه امر مشترک و فراگیر و تبدیل تهدید به عاملیت اجتماعی برخاسته از متن جامعه انجامیده است.
همزمانی دویستمین شب اجتماعات با تداوم مقاومت ملتهای آزاده و پیروزیهای راهبردی جبهه مقاومت، بهویژه ایستادگی ملت مقاوم یمن و انصارالله سرافراز، بار دیگر این حقیقت را آشکار میسازد که اراده ملتها، هنگامی که با «اتحاد مقدس» همراه شود، میتواند تهدید و فشار را به فرصت بازسازی قدرت تبدیل کند و از این منظر، حضور مردم ایران در این شب تاریخی، تجدید پیمان با شهیدان و مدافعان وطن و اعلام همبستگی با جبهه مقاومت و آرمان مشترک ملتهای آزاده برای عزت، استقلال و رهایی از سلطه است.