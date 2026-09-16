سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان آزمون بسندگی زبان عربی «تَلمَع» می‌رساند، اولین دوره این آزمون در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز جمعه ۳ مهرماه منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان آزمون بسندگی زبان عربی «تَلمَع» می‌رساند، اولین دوره این آزمون در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز جمعه به‌تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ (۳ مهرماه سال ۱۴۰۵، برابر با ۲۵ سپتامبر سال ۲۰۲۶ میلادی و ۱۳ ربیع‌الثانی سال ۱۴۴۸ قمری) منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.

کارت شرکت در آزمون متقاضیان، بر اساس مندرجات بند «الف» این اطلاعیه، بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. متقاضیان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت مشاهدۀ هرگونه نقص یا مغایرت احتمالی، باید مطابق بند «ب» این اطلاعیه اقدام نمایند. آدرس محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج شده است.

زمان شروع آزمون به شرح ذیل است:

۱- شروع فرایند آزمون نوبت صبح از ساعت ۸:۳۰ بوده و آزمون رأس ساعت ۹:۰۰ آغاز می‌شود.

۲- آزمون نوبت بعدازظهر رأس ساعت ۱۳:۰۰ شروع خواهد شد.

الف) نحوه و زمان پرینت برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون

کارت‌های شرکت در آزمون متقاضیان به همراه برگ راهنمای مربوط، از روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ لغایت روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

متقاضیان شرکت در آزمون برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در بازه زمانی تعیین‌شده، به درگاه اطلاع‌رسانی مذکور مراجعه نموده و با وارد کردن شماره پرونده ثبت‌نام به همراه سریال کارت اعتباری ثبت‌نام (۱۲ رقمی) یا کد پیگیری ثبت‌نام (۱۶ رقمی) و یا شمارة کد ملی یا گذرنامه، یک نسخه پرینت از برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند.

ب) رفع نقص کارت شرکت در آزمون

چنانچه متقاضیان، مغایرتی در اطلاعات ثبت‌نامی خود با مندرجات کارت شرکت در آزمون مشاهده نمایند، باید با توجه به توضیحات درج‌شده در ذیل کارت، برای رفع مغایرت اقدام کرده و در صورت وجود اشتباه در عکس روی کارت، درج نشدن عکس، نداشتن مهر روی عکس، واضح نبودن عکس و موارد مشابه، ضروری است متقاضی در روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۳، یک ساعت پیش از برگزاری آزمون با همراه داشتن دو قطعه عکس ۴×۳، کارت ملی، شناسنامه عکس‌دار و یا گذرنامه، به مسئول برگزاری آزمون در واحد رفع نقص کارت، به نشانی مندرج در بند «ج» این اطلاعیه مراجعه نموده و نسبت به اصلاح و رفع اشکال احتمالی کارت خود اقدام نماید.

یادآوری مهم: متقاضیانی که شمارة پرونده و کد پیگیری ثبت‌نام خود را فراموش نموده‌اند، برای دریافت شمارة پرونده و همچنین متقاضیانی که در پرینت کارت خود با مشکل مواجه شده‌اند، می‌توانند برای پیگیری موضوع با شمارة تلفن ۴۳۵۹۱۲۷۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

ج) آدرس واحد رفع نقص کارت

- سازمان سنجش آموزش کشور: تهران، خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان استاد نجات‌الهی و سپهبد قرنی، پلاک ۲۰۴، طبقة دوم، ستاد آزمون بسندگی زبان عربی، مستقر در مرکز المپیاد دانشجویی و امور آزمون‌های بین الملل.

ضمناً به اطلاع می‌رساند، واحد اطلاعات و پاسخگویی به سؤالات در این‌باره، از تاریخ درج اطلاعیه لغایت ۱۴۰۵/۰۷/۰۲، همه‌روزه از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ آماده پاسخگویی به سؤالات متقاضیان است. به همین منظور، متقاضیان گرامی می‌توانند برای طرح و پیگیری سؤالات خود، به بخش پاسخگویی اینترنتی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه نموده و یا با شمارة تلفن ۴۳۵۹۱۲۷۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و از مراجعة حضوری خودداری کنند.