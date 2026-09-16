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مردم ورزش دوست قائم شهر از قهرمانان و مدال آوران مسابقات کاراته آسیایی به گرمی استقبال کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کاراته آسیا که در ردههای سنی پایه در کشور اردن برگزار شد مهلا صداقت در وزن ۶۸+ امید و نیروانا رزاقی در وزن ۴۷_ کیلو نوجوانان هردو طلا گرفتند و بشری ایمانی در ۶۸- کیلوی امید موفق به کسب نشان برنز آسیا شد.
فرماندار قائم شهر در آئین استقبال از قهرمانان کاراته آسیا از ورزشکارانی که در شرایط سخت جنگی، اما با اراده محکم و استوار و پشتکارشان همواره برای کشور مقتدر و سرافراز ایران افتخار آفرینی میکنند وپرچم مقدس جمهوری اسلامی رابر بام آسیاو جهان به اهتزاز درمیآورندصمیمانه قدردانی کرد.
ابوذر قربانی، پشتیبانی و کمک به مربیان و ورزشکاران و قهرمانان را از سیاستهای حمایتی دولت ازجامعه ورزش عنوان کرد و آمادگی مجموعه شهرستان را در تقویت وپیشرفت ورزش قائم شهر اعلام کرد.
در بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کاراته آسیا در ردههای سنی پایه در کشور اردن، جمهوری اسلامی ایران با ۱۱ طلا و ۱۲ نقره و ۸ برنز قهرمان آسیا شد و تیمهای عربستان و اردن میزبان بترتیب دوم و سوم شدند.