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به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از تغییرات جوی و پدیده النینو، عملیات بتنریزی و تثبیت پایههای شبکه توزیع برق در شهرستان شوشتر و بخش شعیبیه با شتاب در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر توزیع برق شهرستان شوشتر گفت: با توجه به هشدارهای هواشناسی پیرامون شرایط نامساعد جوی، بارندگیهای فصلی و تأثیرات پدیده النینو، طرح پیشگیرانه مقاومسازی و بتنریزی پایههای برق در مناطق مختلف شهرستان شوشتر و بخش شعیبیه در دستور کار قرار گرفت.
علی حاجی پور افزود: این اقدام فنی و پیشگیرانه با هدف افزایش پایداری شبکه، جلوگیری از سقوط تیرهای برق در زمان طوفان و بارشهای سیلآسا، کاهش خطرات و به حداقل رساندن خاموشیهای ناخواسته اجرا میشود تا پایداری و استمرار جریان برق مشترکان منطقه در فصول بارندگی به شکل مطلوبی تضمین گردد.