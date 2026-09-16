به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، با اینکه پخت این خوراکی مقوی در بیشتر مناطق ایران، محدود به پایان زمستان است، در این شهر ۲۵۰ کارگاه خانگی، روزانه به تولید سمنو می‌پردازند.

سمنو دسری شیرین، لذیذ و مقوی که خاستگاه آن به دوران ساسانی برمی گردد و به دلیل درست کردن آن با مخلوط جوانه گندم با آرد از آن به عنوان برکت زمین یاد می‌شود..

با اینکه پخت این خوراکی در بیشتر مناطق ایران به پایان زمستان برای نشستن بر سفره هفت سین محدود می‌شود.

شهر درق شهرستان گرمه با پخت روزانه و دویست و پنجاه کارگاه فعال سمنو در طول سال و طعم و خاصیت منحصر‌به‌فرد سمنو در این دیار، درق به پایتخت سمنوی ایران تبدیل شده است…