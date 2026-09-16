رئیس بیمارستان کیش، گفت: هفته‌های پایانی شهریور، بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوانزا برای افراد نیازمند و دارای اولویت تزریق است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر سعید جاودان‌سیرت، با اشاره به فرارسیدن فصل شیوع آنفلوانزا در کشور، گفت: هفته‌های پایانی شهریور و هفته‌ های اول مهر، زمان مناسب تزریق واکسن آنفلوانزاست تا بدن فرصت کافی برای ایجاد ایمنی در برابر بیماری آنفلوانزا داشته باشد.

او با تأکید بر اهمیت واکسیناسیون آنفلوانزا، افزود: سالمندان، زنان باردار، کودکان زیر پنج سال، افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن و ضعف سیستم ایمنی، بیماران مبتلا به دیابت و سایر بیماری‌های متابولیک و کارکنان نظام سلامت، باید نسبت به آنفلوانزا واکسینه شوند.

دکتر جاودان سیرت، گفت: اگر افراد در زمان توصیه شده موفق به تهیه واکسن نشد، نباید تزریق را به تأخیر بیندازد و هر زمان که به واکسن دسترسی پیدا کرد، آن را تزریق کند.

متخصص بیماری‌های عفونی با بیان اینکه آنفلوانزا یک بیماری ویروسی دستگاه تنفسی است، افزود: تب، بدن‌درد، گلودرد و سردرد از علائم شایع آن است، اما در برخی مواقع عوارض جدی مانند ذات‌الریه، تشدید بیماری‌های زمینه‌ای قلبی و ریوی، بستری شدن و حتی مرگ افراد را نیز به دنبال دارد.

دکتر جاودان‌سیرت، خاطرنشان کرد: تزریق واکسن به معنای پیشگیری کامل از ابتلا نیست، اما می‌تواند احتمال ابتلا و به‌ویژه خطر ابتلا به نوع شدید بیماری، بستری شدن و عوارض ناشی از آنفلوانزا را کاهش دهد.

او افزود: تزریق واکسن آنفلوانزا در افراد بیماری زایی ایجاد نمی کند، هرچند که ممکن است پس از تزریق، عوارضی مانند درد، قرمزی یا تورم محل تزریق، تب، خستگی و سردرد در افراد ایجاد شود.