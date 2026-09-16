به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در دهستان طرود که از توابع شهرستان شاهرود است ۱۰۰ هکتار نخلستان وجود دارد که ۷۵ هکتار آن بارور است.

پیش بینی می‌شود امسال ۲۵۰ تن خرما برداشت و روانه بازار شود.

محمدحسن غریب مجنی سرپرست جهاد کشاورزی شاهرود گفت: ۸۵ درصد محصول تولیدی خرمای این شهرستان به صورت تازه خوری مصرف و مابقی به صورت خرمای خشک و شیره خرما استفاده می‌شود.

وی افزود: خرمای تولیدی در داخل استان سمنان واستان‌های همجوار مانند اصفهان، گلستان، خراسان، تهران و مازندران مصرف می‌شود.

مهمترین ارقام خرما در این منطقه کبکاب، زاهدی، شاهانی، مضافتی، برهی، مجول، پیارم و محلی است.

برداشت خرما در شاهرود تا اواخر مهرماه ادامه دارد.