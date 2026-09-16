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پرداخت تسهیلات بانکی از محل منابع صندوق توسعه ملی به طرحهای سرمایهگذاری با نرخ ترجیحی در استان سمنان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ یادگار احمدی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از پرداخت این تسهیلات از طریق بانکهای عامل دولتی و خصوصی خبر داد و تأکید کرد: استفاده از ظرفیتهای تسهیلاتی و حمایت از طرحهای سرمایهگذاری میتواند زمینهساز توسعه فعالیتهای تولیدی، افزایش سرمایهگذاری و تقویت اشتغال در استان سمنان باشد.
این تسهیلات در بخش های صنعت و معدن ، گردشگری ، آب ، کشاورزی ، محیط زیست و منابع طبیعی پرداخت می شود.