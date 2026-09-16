به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ یادگار احمدی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از پرداخت این تسهیلات از طریق بانک‌های عامل دولتی و خصوصی خبر داد و تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های تسهیلاتی و حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های تولیدی، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت اشتغال در استان سمنان باشد.

این تسهیلات در بخش های صنعت و معدن ، گردشگری ، آب ، کشاورزی ، محیط زیست و منابع طبیعی پرداخت می شود.