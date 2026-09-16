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استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزه تجارت خارجی و موقعیت ویژه آن به عنوان یکی از محورهای اصلی مبادلات جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق، بر ضرورت توسعه و تسهیل روابط تجاری و مسافری میان دو طرف تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،دکتر منوچهر حبیبی در دیدار با سعدون الساعدی، سرکنسول عراق در کرمانشاه، با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی، تجاری و مرزی استان اظهار کرد: کرمانشاه به عنوان یکی از استانهای محوری کشور در صادرات به عراق، نقش مهمی در توسعه مبادلات تجاری میان دو کشور دارد و بخش قابل توجهی از صادرات جمهوری اسلامی ایران به صورت زمینی از طریق مرزهای این استان انجام میشود. وی افزود: در حال حاضر تمامی مرزها و بازارچههای رسمی استان در حوزههای تجاری و مسافری فعال هستند و روند مبادلات و تردد در آنها به صورت روان در حال انجام است و ما به دنبال رونق بیشتر تبادلات مشترک هستیم. استاندار کرمانشاه گفت: در این دیدار بر انجام هماهنگیهای لازم میان مسئولان دو طرف برای افزایش حجم مبادلات تجاری و مسافری تأکید شد و مقرر است در صورت نیاز، با افزایش ساعات کاری مرزها و اصلاح و تسهیل فرآیندهای موجود، زمینه برای افزایش صادرات و واردات فراهم شود.
حبیبی همچنین با اشاره به ظرفیت مرز سومار، اظهار کرد: در ایام اربعین، این مرز برای تردد مسافری بازگشایی شد و با توجه به استقبال و رضایتمندی مناسب زائران و مسافران، ضرورت دارد استفاده از ظرفیت مرز سومار برای تردد مسافری محدود به ایام اربعین نباشد و در طول سال نیز این امکان فراهم شود. وی ادامه داد: توسعه تردد مسافری از مرز سومار میتواند نقش مهمی در تقویت ارتباطات مردمی، گردشگری، اقتصادی و تجاری میان استان کرمانشاه و مناطق همجوار در کشور عراق داشته باشد و لازم است هماهنگیهای لازم در این زمینه با طرف عراقی انجام شود.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توسعه حملونقل هوایی میان کرمانشاه و عراق تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت فرودگاه بینالمللی شهید اشرفی اصفهانی، پیگیری برقراری پرواز مستقیم کرمانشاه به نجف میتواند نقش مؤثری در تسهیل تردد زائران، فعالان اقتصادی و مسافران داشته باشد. حبیبی افزود: برقراری پرواز مستقیم کرمانشاه ـ نجف و افزایش ارتباطات هوایی میان دو طرف، علاوه بر تسهیل تردد مسافران، میتواند زمینهساز تقویت روابط اقتصادی، تجاری و گردشگری میان کرمانشاه و عراق باشد و امیدواریم با همکاری مسئولان دو کشور این موضوع به نتیجه برسد.
وی بر تداوم همکاری و هماهنگی میان مسئولان استان کرمانشاه و سرکنسولگری عراق تأکید کرد و گفت: هدف مشترک ما باید تسهیل تردد، توسعه مبادلات و استفاده حداکثری از ظرفیتهای مرزی و اقتصادی استان کرمانشاه برای تعمیق روابط میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق باشد.