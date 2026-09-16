

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر مهدی رضاپور با اعلام این خبر اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر و موافقت شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجوز راه‌اندازی دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد برای دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار شامل «کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی» و «کارشناسی ارشد زیست‌فناوری-گرایش دریا» است که برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ نیز پذیرش دانشجو خواهند داشت.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در ادامه با اشاره به رویکرد دانشگاه در توسعه رشته‌های تحصیلی گفت: هدف‌گذاری ما در اخذ مجوز این رشته‌ها، انطباق کامل با نیاز‌های راهبردی منطقه بوده است. با توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیر سواحل مکران و ضرورت تأمین نیروی انسانی متخصص برای توسعه جنوب استان سیستان و بلوچستان، تلاش کردیم رشته‌هایی را انتخاب کنیم که مستقیماً به توسعه علمی و اقتصادی این خطه کمک کنند.