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استاندار اردبیل با حضور در تهران و دیدار با مسئولان کشوری، طرح ها و برنامه های استانی را پیگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در نشست با مدیران هلدینگهای پتروشیمی اظهار کرد: در راهاندازی مجموعه پتروشیمی مدرن، اقدامات اولیه در حوزه مطالعات زیستمحیطی و تأمین زیرساختهای مورد نیاز انجام شده و هرگونه اقدام در این زمینه باید پیوست زیست محیطی داشته باشد.
وی افزود: اجرایی شدن این سرمایهگذاری علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، تولید محصولات صادراتمحور و ایجاد اشتغال پایدار میتواند نقش موثری در افزایش سهم استان اردبیل از تولید ناخالص ملی در سالهای آینده داشته باشد.
استاندار اردبیل ادامه داد: مصمم هستیم یک مجتمع پتروشیمی مدرن با رعایت کامل اصول زیستمحیطی و بدون آلایندگی، با استفاده از منابع پساب و انرژیهای تجدیدپذیر و مشارکت مهمترین هلدینگهای ملی کشور در استان راهاندازی شود.
مسعود امامییگانه، استاندار اردبیل همچنین در دیدار با معاون سازمان انرژی اتمی ایران، اظهار کرد: ظرفیتهای قابلتوجه استان اردبیل در حوزه معدن و تنوع ذخایر معدنی، دارای اهمیت فراوان بوده و توسعه بخش معدن، یکی از محورهای مهم در برنامههای اقتصادی استان است.
وی با تأکید بر استفاده از دانش فنی افزود: باید با استفاده از دانش فنی، فناوریهای نوین و ظرفیتهای تخصصی کشور، زمینه شناسایی دقیقتر ذخایر و بهرهبرداری هدفمند از این ظرفیت فراهم شود.
استاندار اردبیل با اشاره به سیاست جلوگیری از خامفروشی، ادامه داد: جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی، سیاست اساسی دولت محلی است و حرکت از استخراج و خامفروشی به سمت فرآوری مواد معدنی، ایجاد صنایع پاییندستی و تکمیل زنجیره ارزش، یک اولویت محسوب میشود.
امامییگانه با اشاره به اهمیت منافع مردم، بیان کرد: منافع حاصل از فعالیتهای معدنی باید بیش از گذشته در اختیار مردم قرار گیرد و استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بومی در توسعه معادن ضروری است و توسعه فعالیتهای معدنی باید علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، منجر به اشتغال پایدار و تقویت زیرساختهای اقتصادی مناطق مختلف استان شود.
در ادامه این دیدار، معاون سازمان انرژی اتمی ایران نیز با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه اکتشاف و فعالیتهای معدنی، بر آمادگی این سازمان برای همکاری و استفاده از توان تخصصی و فناوریهای نوین در راستای توسعه ظرفیتهای معدنی استان اردبیل تأکید کرد.
امامی یگانه در جریان دیدارهای جداگانه با معاون و مدیران کل سازمان برنامه و بودجه کشور هم، خواستار تأمین اعتبار برای طرحهای حوزه راه و شهرسازی و حملونقل، بیمارستانی و بهداشتی و طرحهای آب و فاضلاب استان شد.