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سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای به مناسبت شهادت عالم مجاهد و بصیر، جناب مولوی یوسف گرگیج تأکید کرد: انتقام شهید مولوی یوسف گرگیج قطعی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت عالم مجاهد و بصیر، جناب مولوی یوسف گرگیج بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»
شهادت روحانی ربانی و خدوم، جناب مولوی یوسف گرگیج، عالم برجسته و بصیر اهل سنت سیستان و بلوچستان، که به دست مزدوران تروریست آمریکا و رژیم صهیونی ، مظلومانه به درجه رفیع شهادت نائل آمد، بار دیگر ناتوانی آمریکا و رژیم صهیونی در مقابله با ملت ایران، بهویژه مردم مؤمن و ولایتمدار سیستان و بلوچستان را به نمایش گذاشت.
آن عالم مجاهد و دشمنشناس، عمر شریف خود را در راه خدمت به دین خدا، هدایت مردم، تقویت وحدت و برادری میان شیعه و سنی، و انسجام اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان سپری کرد. تلاشهای ماندگار و الهامبخش او در راستای تحکیم اخوت اسلامی، ایجاد همدلی میان اقوام و مذاهب، و مقابله با توطئههای تفرقهافکنانه دشمنان، همواره در یادها و دلها باقی خواهد ماند.
دشمنان حسود قسمخورده اسلام و انقلاب، که از جایگاه والا، مرجعیت و محبوبیت کم نظیر این عالم وارسته نزد مردم رشید و غیور سیستان و بلوچستان به شدت عصبانی و و در برابر نقش نافذ و تاثیرگذار اجتماعی او ناتوان بودند، با این جنایت ددمنشانه، بار دیگر ماهیت وحشیانه و کینهتوزانه خود علیه خدمتگزاران راستین به اسلام و ایران عزیز را آشکار ساختند. اما به حول و قوه الهی، خون پاک این شهید والامقام، نهتنها نور وحدت و مقاومت را در این خطه شهید پرور و مجاهد خیز خاموش نخواهد کرد، بلکه شعلههای ایمان، اتحاد و ایستادگی را در دلهای مردم مظلوم و مجاهد سیستان و بلوچستان فروزانتر خواهد ساخت.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ضمن محکومیت شدید این جنایت تروریستی و تسلیت و تبریک به محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنهای(مدظلهالعالی)، علمای اهل سنت و تشیع، خانواده معزز شهید، و مردم شریف و انقلابی سیستان و بلوچستان، از خداوند متعال برای آن شهید والامقام، علو درجات و همجواری با اولیای الهی، و برای بازماندگان، صبر ، شکیبایی و سکینه قلبی همراه با ثبات قدم مسئلت مینماید.
بیشک، راه پرافتخار این عالم شهید در تقویت وحدت، خدمت به مردم و مقابله با استکبار جهانی، الگویی ماندگار برای همه علمای دین، نخبگان و جوانان مؤمن این سرزمین خواهد بود. دشمنان بدانند که ملت شهیدپرور ایران اسلامی، بهویژه مردم قهرمان سیستان و بلوچستان، با تمسک به قرآن کریم، سنت نبوی (ص) و رهنمودهای مقام معظم رهبری، هرگز اجازه نخواهند داد که توطئههای شوم استکبار، خللی در وحدت و انسجام ملی و دینی ایرانیان وارد سازد و انتقام از این جنایت وحشیانه و ناجوانمردانه را قطعی و حتمی است.