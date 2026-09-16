به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ علی اسدیان اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق ماموران قاچاق کالا و ارز در مسیر خوی _مرند به یک دستگاه تریلی مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی، مقدار ۲۴ تُن روغن مایع خوراکی قاچاق با مارک خارجی را کشف کردند و یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی مرند گفت: برخورد با قاچاقچیان در دستور کار پلیس شهرستان است و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت برخورد با هرگونه قاچاق کالا و اقلام ممنوعه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.