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نشست شورای معاونین دادگستری تهران با تأکید بر رفع نواقص و ارتقای خدمترسانی قضایی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دومین نشست شورای معاونین دادگستری کل استان تهران صبح امروز با حضور عبدالحمید مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور و ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران، در دیدار با جمعی از قضات دیوان عالی کشور و هیئت بازرسی این دیوان، ضمن قدردانی از حضور و تلاشهای قضات دیوان عالی کشور، اظهار کرد: توفیقی است که امروز در خدمت قضات دیوان عالی کشور باشیم و از زحمات هیئت بازرسی، ریاست دیوان عالی کشور، معاونان و قضات این مجموعه تقدیر و تشکر میکنم.
ناصر عتباتی، با اشاره به اهمیت نتایج حاصل از بازرسیهای دیوان عالی کشور، افزود: بازرسی خروجیهای خاص خود را دارد و نتایج آن در راستای ارتقای یک سیستم و ساختار سازمانی مورد استفاده و بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در جهت تقویت نقاط مثبت و قوتی که در بازرسیها از واحدهای قضایی اعلام شده است، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد و اگر نقص، عیب یا ایرادی نیز در عملکردها وجود داشته باشد، تلاش میکنیم با همکاری مدیران، برنامهریزی و استفاده از ظرفیتهای موجود، کمبودها، کاستیها، ضعفها و نواقص را به حداقل برسانیم.
عتباتی با بیان اینکه کار قضایی کاری خطیر، حساس و مهم است، تصریح کرد: باور قلبی ما این است که در حوزه قضایی نباید عیب و ایرادی وجود داشته باشد و باید تلاش کنیم کار را به شکل بینقص انجام دهیم؛ چرا که عملکرد دستگاه قضایی به صورت مستقیم با حقوق مردم و امنیت روانی جامعه ارتباط دارد.
وی گفت: قضات به عنوان انسانهای فاضل و فرهیخته، در اذهان شهروندان باید بری از هرگونه خطا، کاستی و نقص باشند و جایگاه قضاوت نیز چنین اقتضایی دارد. در نظام قضایی اسلامی و سایر نظامهای حقوقی، برای منصب قضاوت جایگاه ویژهای تعریف شده که مسئولیت و حساسیت این منصب را نشان میدهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به زحمات قضات دیوان عالی کشور در انجام مأموریتهای نظارتی، بیان کرد: قضات دیوان عالی کشور علاوه بر وظایف سنگین خود و رسیدگی به پروندهها و صدور آرا، مسئولیت انجام مأموریتهای بازرسی را نیز بر عهده میگیرند که این امر یک کار مضاعف و ارزشمند است.
عتباتی افزود: آرایی که در شعب دیوان عالی کشور صادر میشود، علاوه بر تعیین تکلیف یک پرونده، در بسیاری از موارد مسیر قضایی را برای قضات سراسر کشور مشخص میکند و به بدنه قضایی یک نقشه راه و چراغ روشنی برای حرکت در مسیر عدالت ارائه میدهد.
وی با بیان اینکه حضور قضات دیوان عالی کشور در مجتمعها و حوزههای قضایی فرصتی مغتنم برای مجموعه قضایی است، اظهار کرد: حضور یک قاضی دیوان عالی کشور در یک شعبه، مجتمع یا حوزه قضایی، فرصت ارزشمندی برای بهرهگیری از تجربیات، توانمندیها، دانش و مهارت قضایی آنان است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن قدردانی مجدد از هیئت بازرسی دیوان عالی کشور، گفت: امیدواریم خروجی این جلسه و نتایج بازرسیها به بهبود وضعیت و ارتقای کیفیت خدمترسانی در حوزههای قضایی منجر شود.
عتباتی با اشاره به مطالبات مردم از دستگاه قضایی، بیان کرد: مردم امروز به حق از ما مطالبه دارند که خدمات قضایی را در سریعترین زمان ممکن و با کمترین هزینه دریافت کنند. شرایط اقتصادی و تحریمی و فشارهایی که بر مردم وارد میشود، تنگناها و سختیهایی را ایجاد کرده است، اما در حوزه خدمترسانی قضایی باید وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهیم.
وی تأکید کرد: دسترسی مردم به عدالت، حفظ کرامت مراجعان، نحوه تکریم و پاسخگویی به مردم و بسیاری از مؤلفههای خدمترسانی، ارتباطی با تحریم و مسائل اقتصادی ندارد و ما وظیفه داریم در این زمینه نهایت تلاش خود را به کار بگیریم.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف در راستای فرامین امام راحل و تأکیدات مقام معظم رهبری و همچنین سیاستهای تحول و تعالی قضایی و تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر این است که بتوانیم در عرصه قضایی و همچنین در گرهگشایی از مسائل و مشکلات مردم، به بهترین شکل ممکن نقشآفرینی کنیم.
عتباتی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای عرصه احقاق حق و اجرای عدالت را گرامی داشت و گفت: در آستانه هفته دفاع مقدس هستیم و یاد و خاطره شهدای عزیز را گرامی میداریم؛ شهدایی که در راه دفاع و پاسداری از عدالت و احقاق حق، جان خود را فدا کردند.
وی با اشاره به شهدای قوه قضائیه، افزود: یاد و خاطره شهدای گرانقدر قوه قضائیه و شهدایی که در دوران دفاع مقدس و همچنین در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به شهادت رسیدند را گرامی میداریم و امیدواریم بتوانیم در مسیر خدمت به مردم و اجرای عدالت، ادامهدهنده راه این عزیزان باشیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان با قدردانی از قضات دیوان عالی کشور و مدیران قضایی حاضر در جلسه، اظهار کرد: به عنوان خادم مردم و همکاران دستگاه قضایی، از تلاشهای همه قضات فاضل و بزرگوار دیوان عالی کشور و مدیران زحمتکش مجموعه قضایی که با وجود کمبودها و کاستیها با جان و دل در حال خدمت هستند، تقدیر و تشکر میکنم و از خداوند متعال برای همه آنان سلامتی، بهروزی و توفیق روزافزون مسئلت دارم.