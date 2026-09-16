به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به واگذاری ۵۳ فقره از اراضی ملی استان به مساحت ۳۵۸ هکتار برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار داشت: از این میزان، تاکنون قرارداد ۷ طرح به مساحت ۲۱۵ هکتار منعقد شده است.

علی کردعلیوند با بیان اینکه هم‌اکنون ۵ طرح نیروگاه خورشیدی در استان به بهره‌برداری کامل رسیده است، افزود: ۵ طرح دیگر نیز در مراحل پایانی قرار دارند و به‌زودی وارد مدار تولید خواهند شد.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: نیروگاه‌های افتتاح شده در شهرستان‌های الیگودرز و بروجرد مستقر هستند و دو طرح در حال تکمیل نیز در شهرستان ازنا قرار دارند.

کردعلیوند هدف از این اقدام را بهره‌گیری بهینه از ظرفیت اراضی ملی و توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در لرستان عنوان کرد.