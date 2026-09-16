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بسیج سازندگی سپاه ناحیه جویبار با مشارکت خیرین شهرستان، ۱۵۰۰ بسته آموزشی میان دانشآموزان نیازمند این شهرستان توزیع گردید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، بسیج سازندگی سپاه ناحیه جویبار با همکاری مجمع خیرین، کمیته امداد، بهزیستی و آموزش و پرورش و مشارکت خیرین شهرستان، ۱۵۰۰ بسته آموزشی میان دانشآموزان نیازمند این شهرستان توزیع شد.
فرمانده سپاه ناحیه جویبار گفت: این بستهها شامل کیف و لوازمالتحریر است که هر بسته به ارزش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تهیه و به ۱۵۰۰ دانشآموز نیازمند اهدا شد.
سرهنگ حسینعلیزاده، افزود: این اقدام در قالب رزمایش همدلی و با مشارکت گروههای جهادی انجام شده و حمایت از دانشآموزان نیازمند در طول سال نیز ادامه خواهد داشت.
فرمانده سپاه ناحیه جویبار تأکید کرد: با همراهی مردم و مسئولان و شناسایی دانشآموزان نیازمند، تلاش میشود زمینه تحصیل مناسب برای این دانشآموزان در طول سال فراهم شود.