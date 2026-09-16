به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: براساس خروجی مدل‌های پیشابی هواشناسی شرایط جوی تا پایان هفته جاری به نسبت پایدار و یکنواخت و آسمان صاف است و تا فردا روند کاهشی دما را در استان انتظار داریم.

لطفی افزود: از جمعه ۲۷ شهریور تا اوایل هفته آتی روند تغییرات دما به طور نسبی افزایشی است.

صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۹ درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته دهسلم و بندان نهبندان با بیشینه دمای ۴۳ گرمترین ایستگاه بود نوسات دما در مرکز استان هم در شبانه روز گذشته بین ۱۲ و ۳۴ درجه سلسیوس ثبت شد.