به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در این مدت، مردم متحدتر از همیشه و با صلابت، در میادین ایستادند تا ثابت کنند مقابل زورگویی و زیاده خواهی، کوتاه نمی‌آیند

حضور مردم استان در صحنه و میدان‌داری آنان به ۱۹۹ شب رسیده و عشق به وطن و برهم زدن محاسبات دشمن بزرگترین پیام این تجمع هاست.

مردم ولایتمدار شهرستان‌های استان هم برای یکصد و نود و نهمین شب پیاپی با حضور پرشور در میدان‌های اصلی شهر بر اتحاد و یکپارچگی تاکید کردند و بار دیگر جلوه‌ای از همدلی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.