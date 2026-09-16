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هفت ماه از حضور حماسی و مقتدرانه مردم در حمایت از رهبری و نیروهای مسلح میگذرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در این مدت، مردم متحدتر از همیشه و با صلابت، در میادین ایستادند تا ثابت کنند مقابل زورگویی و زیاده خواهی، کوتاه نمیآیند
حضور مردم استان در صحنه و میدانداری آنان به ۱۹۹ شب رسیده و عشق به وطن و برهم زدن محاسبات دشمن بزرگترین پیام این تجمع هاست.
مردم ولایتمدار شهرستانهای استان هم برای یکصد و نود و نهمین شب پیاپی با حضور پرشور در میدانهای اصلی شهر بر اتحاد و یکپارچگی تاکید کردند و بار دیگر جلوهای از همدلی و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.