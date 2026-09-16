باحمایت خیران و کمیته امداد نجف آباد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رییس کمیته امداد امام خمینی نجف آباد گفت: ارزش ریالی هر کدام از این بسته‌های تحصیلی ۴۰ میلیون ریال است که با کمک خیران و مساعدت کمیته امداد برای دو هزار دانش آموز نیازمند تامین شد.

غلامحسین رستمی افزود:۸۰۰ دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان نیز چشم انتظار کمک خیران برای تهیه نوشت افزار هستند.

۲۸۰۰ دانش آموز نیازمند زیر پوشش حمایت‌های کمیته امداد شهرستان نجف آباد هستند.