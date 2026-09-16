به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ «کیومرث حیدری» جانشین ستاد کل نیرو‌های مسلح در جلسه شور ستادی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، پس از ارائه گزارش‌هایی از سوی رئیس و معاونان این بنیاد، با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در این مجموعه، اظهار داشت: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مجموعه‌ای بی‌بدیل و بی‌نظیر است؛ بی‌بدیل از این جهت که بدیل و نظیری ندارد. ما لشکر و مجموعه‌های مختلفی در بین نیرو‌های مسلح داریم، اما مجموعه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، مجموعه‌ای بی‌بدیل و بی‌نظیر است.

امیر سرتیپ حیدری با اشاره به ویژگی‌های نیرو‌های فعال در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، خاطرنشان کرد: طبیعتاً افراد شریف، مجاهد، ولایت‌مدار و عاشق راه و سیره شهدا در این مجموعه جمع شده‌اند. کسی که علاقه‌مند به این مسیر نباشد و دل پاکش در گروی ایمان، جهاد و شهادت در رکاب ولایت نباشد، خدا این توفیقات مثال‌زدنی را نصیبش نمی‌کند.

جانشین رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح با اشاره به حضور سردار «کارگر» در رأس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، گفت: در رأس این مجموعه، برادری مجاهد، ولایت‌مدار، دانشمند و دلسوز، حضور دارند. من واقعاً به وجود این عزیز افتخار می‌کنم و سابقاً نیز با ایشان همرزم بوده‌ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران پیروز میدان جنگ هستند، اظهار داشت: امروز نیرو‌های مسلح ما، بدون شک پیروز صحنه جنگ هستند. با تعریفی که از پیروزی دارم، اگر مدافع بتواند مانع شود که مهاجم در زمان و مکان تعیین‌شده به اهداف از پیش تعیین‌شده خودش برسد، مدافع پیروز است و با این تعریف علمی، ما امروز پیروز میدان جنگ هستیم.

امیر سرتیپ حیدری با اشاره به اهداف دشمن از آغاز جنگ، خاطرنشان کرد: دشمن با تمام کوششی که داشت، با ۴۷ سال رجزخوانی و آماده‌شدن، آمد و سنگین وارد شد تا به قول خودش در مدتی کوتاه نظام جمهوری اسلامی ایران را دگرگون کند؛ اما خیال باطلی بود.

وی با بیان اینکه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز صحنه‌گردان جنگ هستند، تصریح کرد: امروز صحنه‌گردان جنگ، نیرو‌های مسلح ما هستند. امروز ما صحنه‌گردانی می‌کنیم؛ به این معنا که طرح‌های راهبردی که در صحنه جنگ اجرا می‌کنیم، موجب انفعال دشمن شده است.

جانشین رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح ادامه داد: دشمنی که سودای سرنگونی نظام را داشت، امروز در صحنه جنگ منفعلانه عمل می‌کند؛ یعنی اگر عملی انجام می‌دهد، در واکنش به عمل ماست.

امیر سرتیپ حیدری با تشریح عوامل مؤثر در پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ، گفت: این پیروزی که ما در صحنه جنگ به دست آورده‌ایم، بر پنج ستون عظیم استوار است. ستون اول، لطف خداوند است. ما اعتقاد داریم برای خدا می‌جنگیم. ما برای جنگ نمی‌جنگیم؛ برای خدا می‌جنگیم. چون برای خدا می‌جنگیم، خدا با ما همراه است.

وی افزود: اگر لطف خدا نبود، منفعل‌کردن آمریکا دشواری بسیاری داشت. ما با آمریکایی می‌جنگیم که خیلی از کشور‌ها از آن می‌ترسند و حتی اسمش را هم به‌ راحتی نمی‌آورند، چه رسد به اینکه با آن درگیر شوند. پشت سر آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشور‌های منطقه قرار دارند و ما در این شرایط، موفقیت به دست آورده‌ایم.

جانشین رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح با بیان اینکه پیروزی نیرو‌های مسلح بدون عنایت الهی قابل تبیین نیست، اظهار داشت: این ترکیب، این پیروزی آفریده شده است و نمی‌توانیم بگوییم این پیروزی غیر از لطف خدا عامل دیگری داشته است.

امیر سرتیپ حیدری هدایت‌های الهی و رهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی را دومین ستون پیروزی دانست و تصریح کرد: فرماندهی ایشان دقیقاً مطابق با سیره امام شهید ماست. ما نامه‌ها، اوامر و دستخط مبارک ایشان را می‌خوانیم و روی چشم می‌گذاریم. همان صلابت، همان پایداری و همان راه نورانی را می‌شود در میان این خطوط پیدا کرد.

وی اقتدار نیرو‌های مسلح را سومین ستون پیروزی عنوان کرد و گفت: بحمدالله نیرو‌های مسلح ما در لبه فناوری قرار دارند و از همه مهم‌تر، به توان داخلی کشور متکی هستند. اگر به توان داخلی متکی نبودیم، انبار‌ها و مخازن ما نمی‌توانست پاسخگو باشد.

جانشین رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح افزود: امروز در مقابل هر حرکت وقیحانه دشمن، انبوهی از موشک‌ها را در منطقه فرود می‌آوریم و دشمن را شگفت‌زده کرده‌ایم. واقعاً اقتدار نیرو‌های مسلح ما مثال‌زدنی است.

امیری سرتیپ حیدری با اشاره به نقش مردم در پیروزی‌های اخیر، خاطرنشان کرد: ستون چهارم، مردم هستند؛ مردم حاضر در میدان، مردمی که خسته نشده‌اند و به قول معروف خستگی را خسته کرده‌اند.

وی دولت خدمتگزار را پنجمین ستون پیروزی دانست و اظهار داشت: پنجمین مؤلفه موفقیت و پیروزی ما دولت خدمتگزار است. دولت در کنار جنگ و در کنار مردم بوده است. نمی‌توانیم حضور دولت در کنار جنگ را منکر شویم. دولت پشتیبانی کرده و همچنان پشتیبانی می‌کند. اگر با همین فرمان پیش برویم، ان‌شاءالله پیروزی نهایی در دسترس ما خواهد بود.

جانشین رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح با اشاره به توانمندی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا، گفت: آمریکایی‌ها در این منطقه دو سرنوشت محتوم دارند. اگر جنگ را ادامه دهند، قطعاً انبوهی از نیرو‌های آنها، همان‌طور که تا امروز به درک واصل شده‌اند، بر عرشه همان ناو‌ها به کشورشان بازخواهند گشت و انبوه دیگری از آنها نیز، ان‌شاءالله، در قعر آب‌های منطقه فرو خواهند رفت.

امیر سرتیپ حیدری با بیان اینکه وعده الهی پیروزی است، افزود: امام شهید ما فرمودند که اگر ناو سلاح خطرناکی است، خطرناک‌تر از ناو، آن سلاحی است که این ناو را به قعر آب بفرستد و ان‌شاءالله این اتفاق خواهد افتاد.

وی تصریح کرد: قله توانمندی آمریکایی‌ها نیروی دریایی آنها و ناو‌های جنگی آنهاست. در طول تاریخ، بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز، هیچ قدرتی نتوانسته به هیچ ناو و قدرت دریایی آمریکا تعرض کند، اما به فضل خدا و به یاری آقا امام زمان (عج)، چند شب پیش شاهد بودیم که موشک‌های ما ناو‌های سنگین و ناوچه‌های آنها را نشانه گرفت و مورد تهاجم قرار داد و آسیب‌های جدی به آنها وارد کرد.

جانشین رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح با اشاره به واکنش دشمن به اقدامات نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، گفت: این موضوع موجب دو واکنش از سوی دشمن شد؛ نخست اقداماتی در منطقه خلیج فارس انجام داد و دوم، مذبوحانه و بزدلانه تلاش کرد که حداقل فاصله خود را با ما به ۵۰۰ کیلومتر برساند. ان‌شاءالله با این حرکات خوبی که برنامه‌ریزی شده، فاصله دشمن آن‌قدر با ما زیاد خواهد شد که بتوانیم پیروزی نهایی را به ملت بزرگوارمان هدیه کنیم.

امیر سرتیپ حیدری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر تقویت بنیه معنوی و روحیه جهادی نیرو‌های مسلح، اظهار داشت: در حکمی که حضرت آقا برای بنده صادر فرمودند، بخش اول درباره تقویت و کمک به بنیه دفاعی و امنیتی کشور و نیرو‌های مسلح بود و در فراز بعدی نیز فرمودند که تقویت بنیه معنوی و روحیه جهادی صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه سیره شهدا بهترین الگو برای تقویت بنیه معنوی نیرو‌های مسلح است، افزود: روحیه جهادی و بنیه معنوی را باید در سیره شهدا جست‌و‌جو کنیم. اگر بخواهیم جای دیگری جست‌و‌جو کنیم که روحیه جهادی چه تعریفی دارد و چگونه باید بنیه معنوی را بالا ببریم، اشتباه کرده‌ایم؛ لذا ما باید در سیره شهدا تفحص و جست‌و‌جو کنیم تا مؤلفه‌ها، ابعاد و شاخص‌های بنیه معنوی و روحیه جهادی را پیدا کنیم.

جانشین رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح با بیان اینکه برای تحقق این هدف نیازمند همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت هستیم، گفت: اگر بخواهیم روحیه جهادی و بنیه معنوی را معنادار کنیم و با اقدامات ستادی و اداری به آن روح و جان بدهیم تا در کالبد نیرو‌های مسلح جاری و ساری شود، نظرات و اقدامات شما در این زمینه، تأثیرگذار خواهد بود.

امیر سرتیپ حیدری تصریح کرد: تحقق روحیه جهادی و معنوی را باید در سیره شهدا جست‌و‌جو کرد؛ چراکه شهدا این موارد را به اثبات رسانده‌اند. آنها ثابت کردند که مجاهد و از روحیه جهادی و بنیه معنوی برخوردار بودند؛ تا جایی که جانشان را برای خدا و اسلام دادند.

وی با اشاره به مأموریت‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت اظهار داشت: ما در مأموریت‌های‌مان، مأموریت‌های تبیینی و استنتاجی داریم. از لحاظ مأموریت استنتاجی، همه ما مکلف هستیم که به سیره شهدا اقتدا کنیم و راه خودمان را منطبق با سیره شهدای عزیزمان قرار دهیم. مأموریت دیگر شما، این است که میراث‌دار سیره شهدا هستید. من اعتقاد دارم که بنیاد میراث‌دار سیره شهداست.

جانشین رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح با اشاره به آثار تولیدشده درباره شهدا تصریح کرد: هیچ جای کشور نیست که همانند این کتاب‌هایی که تولید شده و فیلم‌هایی که ساخته شده، سیره شهدا را به تصویر کشیده و در شعر و کتاب گنجانده باشند. شما میراث‌دار این سیره بزرگ و نورانی شهدا هستید.

امیر سرتیپ حیدری در پایان، جاری و ساری کردن سیره شهدا در جامعه را از دیگر مأموریت‌های مهم بنیاد دانست و گفت: ما موظف هستیم که به‌عنوان میراث‌داران سیره شهدا، پل ارتباطی به وجود بیاوریم تا سیره نورانی شهدا را در بدنه جامعه جاری کنیم. این یک هنر بزرگ می‌خواهد و تنها مأموریت یک مجموعه نیست؛ اما بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت می‌تواند راه را بیان کند و مسیر را نشان دهد تا ما هم به نوبه خودمان کمک کنیم.

سردار «کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت نیز در این جلسه ضمن قدردانی از حضور جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، مقام شامخ شهدا به‌ویژه شهدای جنگ اخیر را گرامی داشت و اظهار داشت: بسیاری از مأموریت‌های این مجموعه با تلاش، ابتکار و روحیه جهادی کارکنان به نتیجه رسید و امروز می‌توان گفت که بخش مهمی از مأموریت این بنیاد در حوزه ثبت، حفظ و تبیین میراث دفاع مقدس و مقاومت به‌واسطه همین تلاش‌های کم‌نظیر محقق شده است.

سردار کارگر در ادامه ضمن ارائه گزارشی مبسوط از اقدامات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گفت: در جنگ رمضان و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دغدغه اصلی‌ما جمع‌آوری اسناد بود و بحمدالله این توفیق حاصل شد که مجموعه اسناد مربوط به این جنگ‌ها را گردآوری کنیم.