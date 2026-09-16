کارگروه ویژه تعیین تکلیف اراضی مسجد مقدس جمکران با دستور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل شد و میز خدمت این سازمان در مسجد مقدس جمکران برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن بابایی در جریان حضور در مسجد مقدس جمکران، پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء، در لباس خادمی این مسجد مقدس با زائران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این حضور، میز خدمت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مسجد مقدس جمکران مستقر شد تا زائران و شهروندان بتوانند به‌صورت مستقیم پرسش‌ها و مشکلات ثبتی خود را مطرح کنند و راهنمایی لازم را دریافت کنند.

هدف از برپایی این میز خدمت، پاسخگویی مستقیم به مراجعان، پیگیری امور ثبتی و ارائه مشاوره در محل مسجد اعلام شده است تا زائران بدون نیاز به مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک استان، از مسیر صحیح رفع مشکلات ثبتی و حقوقی خود مطلع شوند.

حسن بابایی که خود از خادمان مسجد جمکران است، در این برنامه با زائران این مکان مقدس گفت‌و‌گو کرد و به سوالات ثبتی آنان پاسخ داد.

همچنین در دیدار بابایی با حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی‌اکبر اجاق‌نژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، موضوع اراضی تحت مالکیت این مسجد و مشکلات مربوط به آن بررسی شد.

در این دیدار، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف اراضی متعلق به مسجد مقدس جمکران، دستور تشکیل کارگروه ویژه‌ای را صادر کرد تا با همکاری مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ حسن بابایی و تولیت آستان مقدس؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی‌اکبر اجاق‌نژاد، مسائل و موانع موجود به‌صورت تخصصی بررسی و رفع شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هدف از این اقدام را تسریع در رفع مشکلات، شفاف‌سازی وضعیت مالکیت اراضی و حفظ حقوق مسجد مقدس جمکران عنوان کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد نیز در این دیدار ضمن قدردانی از توجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر ضرورت همکاری دوجانبه برای حل مشکلات موجود تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، مقرر شد کارگروه ویژه پس از تشکیل، جلسات منظمی برگزار کند و گزارش پیشرفت اقدامات را به‌صورت مستمر ارائه دهد.