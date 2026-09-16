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دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی معاونت علمی ریاست جمهوری در قالب فراخوان ثبتنام ارائهدهندگان زیرساخت و شرکتهای دانشبنیان متقاضی یارانه پردازشی، از کلیه ارائه دهندگان زیرساخت پردازش گرافیکی و دانشبنیانهای متقاضی زیرساخت پردازشی حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، طرح «یارانه حمایت از تحقیق و توسعه شرکتهای دانش بنیان» توسط این ستاد در حال اجرا است.
این طرح در راستای اهداف کلان «توسعه زیرساخت پردازشی و فنی و زمینه سازی برای اشتراک گذاری و تجمیع ظرفیتهای پراکنده پردازشی» و «تسهیل و حمایت از فعالیت کسب و کارهای دانش بنیان» و همچنین راهبرد و اقدام «توسعه زیرساخت پردازشی و فنی» مندرج در سند توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی — مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ در جلسه هیئت دولت و ابلاغ شده در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ — اجرا میشود.
این طرح بدون مهلت زمانی است و تمامی نقش آفرینان امکان عضویت و بهره برداری از آن را دارند.
ثبت نام ارائه دهندگان زیرساخت پردازشی
کلیه ارائه دهندگان زیرساخت پردازش گرافیکی تحت مالکیت جمهوری اسلامی ایران که دارای امکانات لازم در این زمینه باشند، امکان ثبت نام اولیه را خواهند داشت. این ارائه دهندگان پس از تأیید فنی در ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، عضو شبکه ارائه دهندگان خدمات پردازشی معاونت علمی خواهند شد.
از مزایای عضویت در این شبکه، امکان معرفی شرکتهای دانشبنیان حوزه هوش مصنوعی به آنها برای دریافت یارانه حمایتی تحقیق و توسعه هوش مصنوعی است.
ثبتنام شرکتهای دانشبنیان بهرهبردار متقاضی دریافت یارانه حمایتی
شرکتهای دانشبنیان حوزه هوش مصنوعی که برای تحقیق و توسعه به زیرساخت پردازش گرافیکی نیاز دارند، میتوانند با ثبتنام در این طرح به عنوان متقاضی از مزایای دریافت یارانه حمایتی بهرهمند شوند. برای ثبتنام اولیه، بارگذاری تعهد نامه طرح و طرح پیشنهادی تحقیق و توسعه حوزه هوش مصنوعی الزامی است.
از دیگر مزایای این طرح، عضویت شرکتهای دانشبنیان در شبکه بهره برداران پردازشهای سریع با کاربرد هوش مصنوعی است که امکان تعامل سازنده با سایر شرکتهای دانشبنیان و شبکه ارائه دهندگان و نیز استفاده از برنامههای توانمندسازی ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی را فراهم میکند.
بهرهبرداران سال گذشته: شرکتهایی که طرح آنها به پایان نرسیده است، بدون نیاز به ارسال پروپوزال جدید میتوانند در سال ۱۴۰۵ فعالیت خود را ادامه دهند.
بهرهبرداران جدید: باید پروپوزال شامل موارد «مراحل پیشرفت پروژه»، «برآورد میزان حمایت یارانهای مورد نیاز» و «تعداد و مشخصات GPUهای مورد نیاز در هر فاز» را در قالب فایل پروپوزال در سایت ستاد آماده و ارسال کنند.
علاقهمندان میتوانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی و ثبت نام اولیه به آدرس طرح اعطای یارانه حمایتی زیرساخت پردازشهای سریع گرافیکی حوزه هوش مصنوعی یارانه مراجعه کنند.