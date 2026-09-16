به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی اصفهان با اشاره به بسته حمایتی حوزه گردشگری افزود: امسال ۲۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای این حوزه در نظر گرفته شده که شامل تسهیلات تا سقف ۵ میلیارد تومان برای بوم‌گردی‌ها و تأمین مالی تا ۵۰ درصد برای ساخت هتل‌ها است.

امیر کرم زاده افزود: همچنین ساخت نخستین هتل ۵ ستاره کاشان در زمینی به وسعت ۵ هکتار آغاز شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان اصفهان از اختصاص ۱۶ میلیارد تومان اعتبار ملی به کاشان خبر داد و گفت: این اعتبار با اولویت مرمت بنا‌های تاریخی هزینه می‌شود.

امیر کرم‌زاده با اشاره به آمار اقامتی استان اعلام کرد: در حال حاضر ۲۲ هزار و ۵۰۰ تخت استاندارد و حدود ۶۰۰ اقامتگاه بوم‌گردی در اصفهان فعال است که تا پایان سال، حدود ۱۰۰۰ تخت دیگر به این ظرفیت افزوده می‌شود.

کرم‌زاده پیرامون وضعیت گردشگری خارجی هم گفت: با وجود افت ورود گردشگران خارجی به دلیل شرایط خاص پروازی و منطقه‌ای، از ابتدای امسال حدود ۴۱ هزار گردشگر خارجی از جاذبه‌های استان بازدید کرده‌اند.

وی همچنین از اختصاص ۱۶ میلیارد تومان اعتبار ملی برای مرمت بنا‌های تاریخی و آسیب‌دیده کاشان خبر داد و بر رفع موانع زیرساختی پروژه‌ها از طریق ستاد رفع موانع تولید تأکید کرد.