جزئیات و شیوه اجرای طرح پرورشی نوین در گردهمایی مدیران و معاونان مدارس آبادان تبیین شد. این طرح همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس آبادان اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ طرح پرورشی نوین با هدف افزایش مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس آبادان اجرا می‌شود؛ جزئیات و شیوه اجرای این طرح در گردهمایی مدیران و معاونان مدارس این شهرستان تبیین شد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش آبادان در این گردهمایی گفت: در طرح پرورشی نوین دانش‌آموزان از حالت مخاطب برنامه‌های پرورشی خارج شده و خودشان در برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرای فعالیت‌ها نقش دارند.

داوود بچاری‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیمای آبادان افزود: این طرح برای نخستین بار در آبادان اجرا می‌شود و مدیران و معاونان مدارس در این گردهمایی با اهداف، رویکرد‌ها و شیوه اجرای آن آشنا شدند تا زمینه اجرای هماهنگ آن در مدارس فراهم شود.

وی با اشاره به جمعیت دانش‌آموزی آبادان تصریح کرد: حدود ۶۴ هزار دانش‌آموز در مدارس دولتی و غیردولتی این شهرستان مشغول به تحصیل هستند و برنامه‌ریزی برای این جامعه بزرگ دانش‌آموزی، نیازمند استفاده از ظرفیت خود دانش‌آموزان و مشارکت فعال آنان در فعالیت‌های مدرسه است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش آبادان ادامه داد: پس از ماه‌ها برگزاری غیرحضوری کلاس‌های درس به دلیل شرایط جنگی، بازگشت دانش‌آموزان به محیط مدارس و کلاس‌های حضوری، توجه ویژه‌ای به فضای اجتماعی و روحی آنان را ضروری کرده است.

بچاری‌زاده گفت: یکی از اهداف اجرای طرح «پرورشی نوین»، ایجاد شور و نشاط در مدارس و فراهم کردن فضایی پویا برای حضور و مشارکت بیشتر دانش‌آموزان است و در این چارچوب، دانش‌آموزان در طراحی و اجرای برنامه‌های پرورشی نقش بیشتری خواهند داشت.

وی افزود: در این طرح تلاش می کنیم از توانمندی‌ها، استعداد‌ها و ظرفیت‌های مختلف دانش‌آموزان استفاده کنیم و با واگذاری مسئولیت به آنان، زمینه تقویت روحیه مشارکت، مسئولیت‌پذیری و فعالیت‌های جمعی در محیط مدرسه فراهم شود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش آبادان خاطرنشان کرد: مدیران و معاونان مدارس به عنوان مجریان اصلی این طرح، نقش مهمی در فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت دانش‌آموزان و اجرای برنامه‌های متنوع پرورشی خواهند داشت.

بچاری‌زاده گفت: طرح «پرورشی نوین» برای نخستین بار در آبادان و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود و تلاش خواهد شد با مشارکت دانش‌آموزان، مدارس به محیطی بانشاط‌تر و پویاتر برای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی تبدیل شوند.