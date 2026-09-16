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فرمانده یگان حفاظت اراضی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از رصد و شناسایی ۲ هزار و ۷۱۴ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغهای استان طی نیمه نخست امسال خبر داد و بر تداوم پایشهای میدانی برای پیشگیری از تخریب منابع تولید تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سرهنگ بهرام تقیزاده با تأکید بر اینکه صیانت از اراضی کشاورزی خط قرمز جهاد کشاورزی است، اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال یک هزار و ۱۷۲ مورد و در سه ماهه دوم نیز یک هزار و ۵۴۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز توسط واحدهای گشت این یگان در سطح استان شناسایی شده است.
وی با اشاره به آمارها، از کاهش ۹.۹۷ درصدی تخلفات در این حوزه نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد که نشاندهنده اثربخشی گشتهای مستمر و اقدامات پیشگیرانه است.
تقیزاده افزود: این شناساییها حاصل پایشهای میدانی در تمام شهرستانهای استان است و برای تمامی موارد، پروندههای قانونی تشکیل و برخورد قاطع بر اساس قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در دستور کار قرار گرفته است.
فرمانده یگان حفاظت اراضی استان در پایان خاطرنشان کرد: حفظ کاربری زمینهای کشاورزی به عنوان بستر اصلی تأمین امنیت غذایی کشور، ضرورتی انکارناپذیر است و یگان حفاظت با هرگونه ساختوساز غیرمجاز در این اراضی بدون اغماض برخورد خواهد کرد.