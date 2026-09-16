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همزمان با بازگشایی مدارس، طرح ویژه نظارت بر اصناف لوازم تحریر و پوشاک در خراسان رضوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در برنامه دیشب گفتگوی ویژه خبری صداوسیمای خراسان رضوی گفت: در دو هفته اخیر بیش از ۱۸۶ پرونده در حوزه لوازم تحریر و پوشاک به سازمان تعزیرات ارجاع شده است که از میان آنها به بیش از ۱۰۰ مورد رسیدگی شده است.
مرتض مدنی افزود: بیشترین میزان تخلفات شناسایی شده در حوزه قیمتگذاری کالاها بوده است.
وی همچنین درخصوص قوانین مربوط به اجارهبها، اظهار کرد: طبق قانون، در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت، میزان افزایش نرخ اجارهبها، نباید از ۲۵ درصد فراتر رود. در صورت مشاهده این تخلف، مستأجر میتواند از طریق سامانه تعزیرات یا با مراجعه حضوری، شکایت خود را ثبت کند.
مدنی، هشدار داد که در صورت تنظیم قرارداد با نرخ بالاتر از حد قانونی، بنگاههای املاک با جریمه سنگین سه برابر مبلغ اجارهبها مواجه خواهند شد. همچنین مابهتفاوت مبلغ دریافتی باید به مستأجر مسترد گردد و در صورت تکرار تخلف، محل فعالیت بنگاه مهروموم خواهد شد.
وی، با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی پروندههای ورودی به سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به سال گذشته، اظهارکرد:اگرچه در سال گذشته بیش از ۳۰۰ پرونده در این حوزه
تشکیل شده، اما آمار امسال به دلیل نظارتهای کمتر با توجه به شرایط کشور با کاهش چشمگیری همراه بوده است و نظارتها تا الان رضایت بخش نبوده است.
مدنی با بیان اینکه مشارکت فعال مردم در گزارش تخلفات، کلید اصلی کنترل بازار است؛ تأکید کرد: برای پیگیری شکایات، حتماً باید قراردادها در سامانه «اسکان» ثبت شده و کد رهگیری دریافت شود.
نقش اتحادیه و ضرورت مشارکت مردم
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در پایان، بر ضرورت ایفای نقش نظارتی توسط اتاق اصناف و اتحادیه مشاورین املاک تأکیدکردو ضمن اطمینان دادن به شهروندان از رسیدگی سریع به شکایات، خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت تعداد بازرسان، گزارشهای مردمی اثرگذاری بسیار بیشتری دارد. در صورت مشاهده تخلف، مردم حتماً فاکتور خرید با سربرگ رسمی فروشگاه را دریافت کنند و از طریق شمارههای ۱۲۴ (صنعت و معدن) یا ۱۳۵ (تعزیرات) اقدام به شکایت نمایند.