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مدیر دارالقرآن سازمان بسیج از ثبتنام بیش از ۱۵ هزار مسجد در سامانه «مسجد پایگاه قرآن» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام لیمویی با تشریح برنامههای سازمان بسیج برای تقویت جایگاه مسجد بهعنوان پایگاه قرآن، گفت: دوره توانمندسازی مدیران قرآنی مساجد در مراکز استانها در حال برگزاری است.
به گفته وی یکی از موضوعاتی که بهصورت ویژه دنبال میکنیم، بحث «مسجد پایگاه قرآن» است و با توجه به تأکیدات رهبر شهید بر توسعه فعالیتهای قرآنی و همچنین ظرفیت گسترده بسیج در مساجد، این موضوع را با جدیت پیگیری میکنیم.
مدیر دارالقرآن سازمان بسیج افزود: یکی از اقداماتی که میتواند به تقویت فعالیتهای قرآنی در مساجد کمک کند، برگزاری دورههای توانمندسازی مدیران قرآنی مساجد و فعالان قرآنی است، دورههایی که در سالهای گذشته نیز برگزار شده و تجربه برگزاری آنها در مسیر توسعه فعالیتهای قرآنی مساجد مورد استفاده قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در یکی از دورههای پیشین توانمندسازی مدیران قرآنی مساجد در سطح شهرستانها، بیش از پنج هزار مسجد در این دورهها مشارکت داشتند، اما امسال رویکرد متفاوتی در پیش گرفته شده است و دوره بهصورت متمرکز برای نخبگان و مدیران قرآنی مساجدی که فعالیتهای بیشتری دارند، در مراکز استانها برگزار میشود.
لیمویی با بیان اینکه این دورهها از شهریورماه آغاز شده است، گفت: دوره توانمندسازی امسال در ۳۲ استان کشور برگزار خواهد شد و تاکنون دوره در سه استان برگزار شده و خراسان جنوبی بهعنوان چهارمین استان میزبان این برنامه است که این دوره در شهر بیرجند، در حال برگزاری است.
حجتالاسلام لیمویی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید بر موضوع حفظ قرآن کریم و تربیت ۱۰ میلیون حافظ، تصریح کرد: در همین راستا، موضوع حفظ قرآن در طرح «مسجد پایگاه قرآن» اهمیت ویژهای دارد و بهصورت خاص راهاندازی کلاسهای حفظ قرآن در مساجد را دنبال میکنیم. به همین منظور سامانه «مسجد پایگاه قرآن» که در اختیار سازمان بسیج قرار دارد، بهگونهای طراحی شده است که آزمونهای حفظ قرآن کریم نیز بهصورت دورهای در آن برگزار میشود.
مدیر دارالقرآن سازمان بسیج خاطرنشان کرد: مساجدی که در زمینه تربیت حافظان قرآن فعالیت میکنند، میتوانند حافظان خود را در این سامانه ثبتنام کنند و پس از برگزاری آزمون، به ازای هر حافظ قرآن که موفق به حفظ یک جزء شده باشد، مبلغ یک میلیون تومان اعتبار اختصاص پیدا میکند.
وی افزود: علاوه بر این حمایت، حافظان قرآن و فعالان این عرصه در سامانه ساماندهی و شبکهسازی میشوند تا بتوان از ظرفیت ایجادشده در میان مساجد و فعالان قرآنی برای توسعه فعالیتهای قرآنی و بهرهگیری از توان این شبکه استفاده کرد.
حجتالاسلام لیمویی با اشاره به استقبال مساجد از طرح «مسجد پایگاه قرآن» اظهار کرد: تاکنون که بیش از ۱۵ هزار مسجد در سامانه «مسجد پایگاه قرآن» ثبتنام کردهاند. از میان این مساجد، اطلاعات دقیقتر حدود ۳۵۰۰ مسجد در اختیار ما قرار دارد و مدیران قرآنی این مساجد نیز شناسایی شدهاند و ارتباط و ساماندهی آنها در حال پیگیری است.
مدیر دارالقرآن سازمان بسیج تأکید کرد: روند ثبتنام در سامانه همچنان ادامه دارد و هر روز به تعداد مساجد ثبتنامشده و همچنین تعداد فعالان قرآنی که در مساجد فعالیت میکنند، افزوده میشود.
وی توسعه کلاسهای حفظ قرآن، توانمندسازی مدیران قرآنی مساجد، شناسایی و شبکهسازی فعالان قرآنی و استفاده از ظرفیت سامانه «مسجد پایگاه قرآن» را از جمله برنامههای محوری در مسیر تقویت فعالیتهای قرآنی در مساجد برشمرد.