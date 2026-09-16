پخش زنده
امروز: -
شب ملی شعر «شهریار، شاعر مردم ایران» با حضور جمعی از شاعران نامدار کشور و چهرههای جوان شعر استان آذربایجان شرقی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شب ملی شعر «شهریار، شاعر مردم ایران» با حضور جمعی از شاعران نامدار کشور و چهرههای جوان شعر استان آذربایجان شرقی برگزار میشود. این برنامه روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه ساعت ۱۹ در محوطه خانهموزه قاجار تبریز برگزار خواهد شد.
روز بیست و هفتم شهریور ماه، سالروز درگذشت استاد محمدحسین شهریار با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ملی شعر و ادب فارسی نامیده شده است.