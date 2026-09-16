فرمانده انتظامی شهرستان جویبار از کشف و ضبط مواد مخدر، قرص‌های روان‌گردان و کالا‌های قاچاق در جریان یک عملیات هوشمندانه پلیس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان جویبار از کشف و ضبط مواد مخدر، قرص‌های روان‌گردان و کالا‌های قاچاق در جریان یک عملیات هوشمندانه پلیس در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ عبدالله اکبری اظهار داشت: در پی عملیات مشترک و هماهنگ پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری و عملیات شهرستان، متهمی در رابطه با نگهداری و توزیع مواد مخدر و کالای قاچاق بازداشت شد.

وی با ارائه جزئیات این عملیات افزود: در جریان این اقدام، ۲۰ گرم تریاک، ۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق، ۳ هزار عدد قرص قاچاق، ۲۰۰۰ عدد قرص متادون، مقادیر زیادی تنباکوی قاچاق و ترازو‌های وزن‌کننده مواد مخدر از محل کشف گردید.

سرهنگ اکبری همچنین تصریح کرد: در ادامه این عملیات، خودروی مورد استفاده متهم توقیف و واحد صنفی وی نیز به دلیل فعالیت در زمینه توزیع مواد غیرقانونی و کالای قاچاق، پلمپ شد.

فرمانده انتظامی جویبار با تاکید بر تداوم عملیات‌های ضربتی جهت مقابله با عوامل اخلال در سلامت و امنیت جامعه، خاطرنشان کرد که تمامی اقدامات قانونی با هماهنگی و نظارت دادستان این شهرستان در حال انجام است.