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ادامه گرانی سوخت و غذای جهان با ادامه تنش در خلیج فارس

با تشدید تنش‌ها در منطقه هزینه اجاره روزانه نفت‌کش‌ها در مسیر خلیج فارس به چین برای نخستین با از مرز یک میلیون دلار گذشت. همزمان قیمت گاز در اروپا نیز با جهشی ۶ درصدی به بالای ۸۳ یورو رسید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۵- ۰۹:۳۷
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برچسب ها: اقتصاد جهانی ، جنگ علیه ایران
 