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۲۵۰ نفر از خراسان جنوبی در راستای برگزاری کنگره ملی ۲ هزار و ۴۰۰ شهید استان راهی مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول خادم الشهدا در خراسان جنوبی گفت: از آغاز شهریور امسال هر هفته روزهای چهارشنبه اعزام کاروان راهیان نور در استان در راستای برگزاری کنگره ملی ۲ هزار و ۴۰۰ شهید استان از اقشار مختلف مردم انجام میشود که امروز ۵ دستگاه اتوبوس به ظرفیت ۲۵۰ نفر عازم شدند.
سلطان پور افزود: این کاروان راهیان نور به مدت ۵ روز از مناطق عملیاتی بازی دراز ، یادمان شهدا، عملیات مرصاد، باشگاه افسران. مسجد جمکران و حرم حضرت معصومه (س) بازدید خواهند کرد.