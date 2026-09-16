به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول خادم الشهدا در خراسان جنوبی گفت: از آغاز شهریور امسال هر هفته روز‌های چهارشنبه اعزام کاروان راهیان نور در استان در راستای برگزاری کنگره ملی ۲ هزار و ۴۰۰ شهید استان از اقشار مختلف مردم انجام می‌شود که امروز ۵ دستگاه اتوبوس به ظرفیت ۲۵۰ نفر عازم شدند.

سلطان پور افزود: این کاروان راهیان نور به مدت ۵ روز از مناطق عملیاتی بازی دراز ، یادمان شهدا، عملیات مرصاد، باشگاه افسران. مسجد جمکران و حرم حضرت معصومه (س) بازدید خواهند کرد.





اعزام ۲۵۰ نفر از خراسان جنوبی به کاروان راهیان نور اعزام ۲۵۰ نفر از خراسان جنوبی به کاروان راهیان نور اعزام ۲۵۰ نفر از خراسان جنوبی به کاروان راهیان نور اعزام ۲۵۰ نفر از خراسان جنوبی به کاروان راهیان نور اعزام ۲۵۰ نفر از خراسان جنوبی به کاروان راهیان نور اعزام ۲۵۰ نفر از خراسان جنوبی به کاروان راهیان نور اعزام ۲۵۰ نفر از خراسان جنوبی به کاروان راهیان نور