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بیست و پنجمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و اعضای شورا با صدور موافقت اصولی برای تأسیس صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این جلسه، درخواست صدور موافقت اصولی برای صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت با استناد به آییننامه صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوقهای تضمین غیردولتی بررسی شد و شورا با صدور موافقت اصولی برای این صندوق موافقت کرد.
این صندوق بزرگترین صندوق تضمین غیردولتی و اولین صندوق تضمین غیردولتی ارزی است که تاکنون از شورا موافقت اصولی میگیرد و در سطح ملی و به صورت تخصصی به منظور تسهیل تامین مالی صنعت نفت فعالیت خواهد کرد.
بررسی پیشنویس الگوی نوین جذب منابع نیکوکارانه مبتنی بر رمزدارایی از دیگر موضوعات مورد بررسی در بیست و پنجمین جلسه شورای ملی تأمین مالی است که به استناد جزء (۲-۱) بند (ب) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و پس از اعمال نقطه نظرات حاضران در جلسه با کلیات آن و با تولی گری جمعیت هلال احمر ایران موافقت شد.