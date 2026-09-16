به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار تاکنون ۸۸ طرح سرمایه‌گذاری در کمیسیون اقتصادی سازمان منطقه آزاد چابهار بررسی و با آنها موافقت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمد سعید اربابی گفت: این طرح‌ها حوزه‌های مختلفی را شامل می‌شود؛ از ترانشیپ گاز و ترانشیپ غیرتولیدی گرفته تا تولید و فرآوری برنج، بسته‌بندی مواد غذایی، سردخانه، انبار، فعالیت‌های لجستیکی و حتی خدماتی مانند رستوران.

وی ارزش این ۸۸ طرح را حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: نکته بسیار مهم این است که ۱۰۰ درصد این سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و اینکه بتوانیم در مدت حدود ۶ ماه در نقطه صفر مرزی ۲۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جذب کنیم، اتفاق بسیار ارزشمندی است.