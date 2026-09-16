نخستین همایش بین‌المللی «امین ولایت» با هدف تبیین ابعاد شخصیتی، اجتماعی و تمدنی حضرت احمد بن موسی (ع)، ۲۳ و ۲۴ دی‌ امسال در شیراز برگزار می‌شود.

معاون علمی، آموزشی و پژوهشی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) گفت: نخستین همایش بین‌المللی «امین ولایت» با هدف تبیین ابعاد شخصیتی، اجتماعی و تمدنی حضرت احمد بن موسی (ع)، ۲۳ و ۲۴ دی‌ امسال در شیراز برگزار می‌شود.

حجت الله یراق طلایی افزود: این رویداد علمی که فراخوان آن به شش زبان زنده دنیا منتشر شده است، با حضور استادان برجسته و صاحب‌نام مجامع علمی داخلی و خارجی، بستری برای بازخوانی اسناد تاریخی و نقش این شخصیت والا در ترویج آموزه‌های اهل‌بیت (ع) فراهم می‌کند.

معاون علمی، آموزشی و پژوهشی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) گفت: ۱۱ محور اصلی و ۸۵ زیرمحور علمی برای این همایش تعریف شده است. این محور‌ها پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و با هدف استخراج دقیق و مستند ابعاد شخصیتی حضرت احمد بن موسی (ع) تدوین شده‌اند.

بین‌المللی‌سازی رویکرد پژوهشی:

برای تحقق اهداف بین‌المللی این همایش، علاوه بر ترجمه فراخوان به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی، ترکی، اردو و اسپانیایی، بهره‌گیری از دانش استادان برجسته بین‌المللی در هیئت علمی رویداد در دستور کار قرار گرفته است.

هدف اصلی این فراخوان، دعوت از محققان برای مراجعه به اسناد خطی و غیرخطی موجود در داخل و خارج از کشور است تا با بازخوانی این منابع، بخش‌هایی از تاریخ که با کمبود پژوهش مواجه است، تکمیل شود.

محور‌های سه‌گانه همایش:

مطالعات این همایش بر سه محور کلیدی متمرکز است:

۱. نسب‌شناسی و سیره: بررسی اسناد تاریخی زندگی حضرت، دلایل هجرت به ایران، و تحلیل مستند پیرامون محل شهادت و دفن احمد بن موسی ، شاهچراغ علیه السلام.

۲. جایگاه دینی و سیاسی: تحلیل نقش حضرت در ترویج تشیع و دفاع از امامت. در این بخش، ماجرای بیعت شیعیان و هدایت آنان به سوی امام رضا (ع) از سوی حضرت احمد بن موسی (ع)، به‌عنوان نشانه‌ای از انسجام اعتقادی و بصیرت تاریخی مورد بازکاوی علمی قرار می‌گیرد.

۳. تأثیرات تمدنی: بررسی نقش حرم مطهر ایشان در شکل‌گیری تمدن شیعی و تأثیر آن بر گسترش علوم دینی، کلام و فلسفه در شیراز به‌عنوان یکی از کانون‌های علمی جهان اسلام.

معاون علمی، آموزشی و پژوهشی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) تصریح کرد: این همایش فرصتی است تا با تکیه بر اسناد معتبر، ابعاد مختلف نقش‌آفرینی حضرت احمد بن موسی (ع) در صیانت از مکتب اهل‌بیت (ع) برای جامعه علمی و عموم مردم بیش از پیش تبیین شود.