طرح حکاک با هدف صیانت از اراضی کشاورزی، شناسایی و برخورد به‌موقع با تغییرکاربری‌های غیرمجاز و ایجاد بازدارندگی در برابر سودجویان و متخلفان در خوزستان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده یگان حفاظت اراضی استان خوزستان از اجرای پنجمین مرحله طرح سراسری حکاک (حفظ کاربری اراضی کشاورزی) در شهرستان‌های دزفول، شوشتر و باغملک و رفع تصرف ۱۰ هکتار زمین خبر داد.

سرهنگ سیدشریف شریفی گفت: طرح حکاک با هدف صیانت از اراضی کشاورزی، شناسایی و برخورد به‌موقع با تغییرکاربری‌های غیرمجاز و ایجاد بازدارندگی در برابر سودجویان و متخلفان اجرا شد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی اراضی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی جامعه اظهار کرد: حفاظت از زمین‌های کشاورزی ضرورتی اساسی برای حفظ ظرفیت تولید، تأمین غذای جامعه و تضمین امنیت غذایی نسل‌های آینده است. از این رو، جلوگیری از تغییرکاربری‌های غیرمجاز و برخورد قانونی با متخلفان باید با جدیت دنبال شود.

سرهنگ شریفی در ادامه افزود: پنجمین مرحله طرح سراسری حکاک با رویکرد پیشگیرانه، پیش‌دستانه و بازدارنده و با همکاری گروه های گشت حفظ کاربری، یگان امداد، مأموران نیروی انتظامی و گروه سازمان برق در شهرستان‌های دزفول، شوشتر و باغملک اجرا شد.

فرمانده یگان حفاظت اراضی خوزستان بیان داشت: همزمان با اجرای این طرح، ۲۰۲ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز تخریب و ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی آزادسازی شد.

وی با تأکید بر اینکه تغییرکاربری غیرمجاز، علاوه بر کاهش سطح اراضی قابل کشت، ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تصریح کرد: صیانت از اراضی کشاورزی نیازمند استمرار نظارت، شناسایی سریع تخلفات و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان است.