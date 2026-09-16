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مدیرکل فرودگاه کرمانشاه از آغاز مجدد فعالیت یک شرکت هواپیمایی در این فرودگاه با ۲ پرواز در مسیر تهران ـ کرمانشاه و بالعکس از ۲۵ شهریورماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مجتبی بیاتی اظهار کرد: با هدفگذاری انجامشده برای توسعه شبکه پروازی فرودگاه کرمانشاه و در پی اقدامات و پیگیریهای صورتگرفته، بهویژه از سوی مقامات ارشد استان و نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، یک شرکت هواپیمایی مجدداً فعالیت خود را در فرودگاه کرمانشاه آغاز خواهد کرد.
مدیرکل فرودگاه کرمانشاه افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، این شرکت از روز ۲۵ شهریورماه با انجام ۲ پرواز در مسیر تهران ـ کرمانشاه و بالعکس فعالیت خود را در فرودگاه کرمانشاه از سر میگیرد.
بیاتی با اشاره به پیگیریها برای توسعه مقاصد پروازی فرودگاه کرمانشاه گفت: با رایزنیهای انجامشده، بهزودی شاهد برقراری مجدد پروازها در مسیر شیراز از طریق فرودگاه کرمانشاه خواهیم بود.
وی ادامه داد: برقراری مجدد پرواز در مسیر شیراز از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند گام مهمی در راستای پاسخگویی به تقاضای مردم شریف استان کرمانشاه و تسهیل رفتوآمد مسافران باشد.
مدیرکل فرودگاه کرمانشاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر مسافران میتوانند از طریق فرودگاه کرمانشاه به مقاصد تهران، مشهد مقدس و لامرد سفر کنند و با توسعه شبکه پروازی، تلاش میشود دسترسی مسافران به مقاصد مختلف افزایش یابد.
بیاتی تأکید کرد: توسعه شبکه پروازی و افزایش مقاصد پروازی فرودگاه کرمانشاه از برنامههای مورد پیگیری است و تلاش میشود با همکاری شرکتهای هواپیمایی، زمینه ارائه خدمات بهتر و پاسخگویی مناسبتر به نیازهای مردم استان فراهم شود.