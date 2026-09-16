به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: مجمع خیرین شهرستان ماسال با هدف کاهش فشار هزینه‌های درمانی و مراقبتی بر اقشار آسیب‌پذیر، با همکاری نیکوکاران سلامت، از ابتدای امسال اقدام به تهیه و توزیع اقلام دارویی و بهداشتی میان بیماران و سالمندان کم‌برخوردار این شهرستان کرده است.

بر اساس این گزارش، ارزش کل اقلام توزیع‌شده ۳۱ میلیون تومان برآورد شده است که از این مبلغ، ۱۸ میلیون تومان به تأمین دارو‌های مورد نیاز بیماران اختصاص یافته و ۱۳ میلیون تومان دیگر صرف تهیه اقلام بهداشتی و مراقبتی شده است.

دارو‌های توزیع‌شده شامل قلم‌های درمانی خاص برای بیماران مبتلا به سرطان و همچنین کیسه‌های کلوستومی بوده است.

در بخش اقلام بهداشتی نیز وسایل پانسمان، پوشک بزرگسال و سایر ملزومات مورد نیاز بیماران مبتلا به زخم بستر و سالمندان زمین‌گیر تهیه و میان نیازمندان توزیع شده است.