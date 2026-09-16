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رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد با تشریح اقدامات پیشگیرانه مدیریت شهری برای مواجهه با بارندگی و سیلاب، از تقویت زیرساختهای هدایت روانآب، توسعه ظرفیت جمعآوری آبهای سطحی و تکمیل تجهیزات مدیریت بحران در شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارع بیدکی با اشاره به اهمیت آمادگی پیش از وقوع بحران اظهار کرد: یکی از اولویتهای کمیسیون خدمات شهری، موضوع پدافند غیرعامل و ارتقای آمادگی مدیریت شهری در برابر حوادث و بحرانهای احتمالی است و با توجه به آغاز فصل بارندگی، مجموعه اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت روانآبها و کاهش آبگرفتگی معابر با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: بارندگیهای سالهای گذشته، بهویژه در برخی نقاط شهر که با تجمع روانآب و آبگرفتگی مواجه شدند، ضرورت تقویت زیرساختهای مدیریت آبهای سطحی را بیش از گذشته نشان داد؛ به همین دلیل، نقاط آسیبپذیر شناسایی و اجرای راهکارهای متناسب برای هدایت و تخلیه سریعتر آب در این مناطق در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: در همین راستا، چهار سیلبند جدید احداث شده و حدود یکهزار و ۳۰۰ حلقه چاه جذبی نیز برای جمعآوری و نفوذ آبهای سطحی ایجاد شده است که این اقدامات در کنار سایر طرحهای هدایت روانآب، نقش مهمی در کاهش تبعات بارندگیهای شدید خواهد داشت.
زارع بیدکی با اشاره به اختصاص حدود ۱۲۰ میلیارد تومان برای مجموعه اقدامات مرتبط با مدیریت آبهای سطحی خاطرنشان کرد: جدولگذاری، لولهگذاری، اجرای مسیرهای هدایت روانآب و نصب درپوشهای موتوری از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش ظرفیت انتقال آب و کاهش نقاط مستعد آبگرفتگی در شهر اجرا یا در حال پیگیری است.
وی تأکید کرد: در این برنامه، مناطقی که در بارندگیهای سال گذشته با مشکل آبگرفتگی مواجه بودند، در اولویت قرار گرفتهاند تا با اصلاح مسیرهای انتقال آب و اجرای راهکارهای عملیاتی، شرایط برای عبور روانآبها در زمان بارندگی فراهم شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد همچنین از تقویت توان عملیاتی مدیریت بحران شهری خبر داد و گفت: برای واکنش سریع در زمان بارندگی و حوادث احتمالی، تجهیزات مورد نیاز افزایش یافته و در حال حاضر ۵۰ دستگاه پمپ لجنکش، ۲ دستگاه بیل بکهو، ۸ دستگاه موتور برق تکفاز، ۴ دستگاه دیزل سیار، ۲ دستگاه دیزل ژنراتور ثابت و ۱۲ دستگاه پمپ لجنکش سنگین در مجموعه تجهیزات پیشبینیشده برای مدیریت بحران قرار دارد.
زارع بیدکی افزود: رویکرد مدیریت شهری این است که آمادگی برای بحران به زمان وقوع حادثه موکول نشود؛ بلکه زیرساخت، تجهیزات و نیروی عملیاتی از قبل آماده باشند تا در صورت بارش سنگین، امکان مداخله سریع و کاهش خسارت فراهم شود.
وی با اشاره به پیشبینی سازوکارهای پشتیبانی در شرایط اضطراری تصریح کرد: در صورت نیاز به تجهیزات بیشتر، امکان استفاده از ظرفیت استانهای همجوار نیز وجود دارد و تجربه سالهای گذشته در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال، بخش قابل توجهی از نیازهای تجهیزاتی مدیریت بحران شهری یزد اکنون تأمین شده و توان عملیاتی شهر نسبت به گذشته افزایش یافته است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد در پایان گفت: مدیریت بحران یک اقدام مقطعی نیست و آمادگی در برابر بارندگی و سیلاب باید بهصورت مستمر دنبال شود؛ بر همین اساس، تقویت زیرساختهای هدایت آبهای سطحی، افزایش ظرفیت جمعآوری روانآب و تجهیز مدیریت بحران، از برنامههای جدی کمیسیون خدمات شهری و مجموعه مدیریت شهری یزد است تا شهروندان در روزهای بارانی با کمترین میزان آبگرفتگی و اختلال مواجه شوند.