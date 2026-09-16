بازار مصالح ساختمانی امروز (۲۵ شهریور ۱۴۰۵) با افزایش و کاهش جزئی قیمت برخی انواع میلگرد و ثبات نرخ تیرآهن و سیمان همراه بود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بازار مصالح ساختمانی امروز در ادامه روند روز گذشته، نوسان محدودی را تجربه کرد؛ بیشتر مقاطع میلگرد و تیرآهن در محدوده قیمت‌های پیشین معامله شدند و بازار سیمان نیز بدون تغییر محسوسی به عرضه خود ادامه داد.

امروز در بازار مصالح ساختمانی، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با هزار تومان افزایش، ۹۳ هزار و ۹۰ تومان قیمت‌گذاری شد و میلگرد ۱۶ آجدار نیشابور با ۴۵۰ تومان کاهش، به ۸۵ هزار تومان رسید.

همچنین؛ میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ظفر بناب با نرخ ۸۶ هزار و ۹۱۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان نیز ۹۰ هزار و ۹۱۰ تومان خرید و فروش می‌شود.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن با نرخ ۹۷ هزار و ۲۷۰ تومان، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی با قیمت ۸۷ هزار و ۷۳۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با نرخ ۸۹ هزار و ۶۴۰ تومان معامله می‌شود.

براساس این گزارش؛ امروز (۲۵ شهریور)، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد ۸۹ هزار و ۲۷۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان ۸۹ هزار و ۹۰ تومان قیمت دارد.

بازار تیرآهن نیز امروز ثبات نسبی قیمت‌ها را تجربه کرد. تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان در کانال ۱۱۴ هزار و ۵۸۰ تومان معامله می‌شود، تیرآهن ۱۴ ظفر بناب ۸۱ هزار و ۱۰۱ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب در مبادی ورودی ۷۹ هزار و ۸۱۷ تومان قیمت‌گذاری شد.

امروز (۲۵ شهریور ۱۴۰۵)؛ تیرآهن ۲۰ آریان فولاد با نرخ ۸۶ هزار و ۵۵ تومان، تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با قیمت ۱۰۵ هزار و ۴۹۰ تومان، تیرآهن ۱۶ فابریک فایکو با نرخ ۷۷ هزار و ۹۸۲ تومان خرید و فروش می‌شوذ.

همچنین؛ تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد با قیمت ۸۸ هزار و ۹۹۱ تومان و تیرآهن ۱۴ کرمانشاه با نرخ ۸۸ هزار و ۱۸۰ تومان معامله می‌شوذ.

قیمت سیمان عمده نیز امروز (۲۵ شهریور) تغییر محسوسی در نرخ‌ها نداشت به طوری که سیمان پاکتی مازندران با نرخ ۲۶۳ هزار تومان، سیمان پاکتی کرمان با قیمت ۲۹۰ هزار تومان، سیمان پاکتی هرمزگان با نرخ ۲۵۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

سیمان پاکتی تهران با نرخ ۲۵۳ هزار تومان، سیمان پاکتی صوفیان با قیمت ۲۸۹ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک با نرخ ۲۵۵ هزار تومان معامله می‌شوذ.

همچنین؛ سیمان پاکتی مدلل با قیمت ۲۶۶ هزار تومان و سیمان پاکتی داراب با نرخ ۲۵۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.