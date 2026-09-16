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رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مهریز از برگزاری طرح شوق رویش با هدف جذب، آشنایی و توانمندسازی جوانان و توسعه مشارکت آنان در فعالیتهای بشردوستانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،حسن مودب، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مهریز، گفت: طرح «شوق رویش» با هدف جذب، آشنایی و توانمندسازی جوانان در جمعیت هلال احمر این شهرستان برگزار شد.
وی افزود: در این طرح، جوانان ضمن آشنایی با فعالیتها و مأموریتهای جمعیت هلال احمر، آموزشهای مختلف امدادی و عملیاتی را فرا گرفتند.
مودب ادامه داد: آموزش کمکهای اولیه، حمایت روانی، ارتباطات رادیویی، امداد کوهستان، کار با آمبولانس و خودروی ست نجات، اسکان اضطراری و همچنین آشنایی با تیم آنست و سگهای زندهیاب از جمله محورهای آموزشی این طرح بود.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مهریز هدف از اجرای طرح «شوق رویش» را افزایش مهارتهای امدادی جوانان و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت فعال آنان در فعالیتهای بشردوستانه جمعیت هلال احمر عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: آشنایی جوانان با ظرفیتهای امدادی هلال احمر میتواند زمینهساز تربیت نیروهای توانمند و افزایش آمادگی آنان برای حضور مؤثر در حوادث و برنامههای بشردوستانه باشد.