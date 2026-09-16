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آسمان استان تا عصر فردا پنجشنبه صاف و با افزایش دما همراه است، اما از عصر پنج شنبه تا اوایل هفته رگبارهای پراکنده باران و کاهش دما در استان پیش بینی میشود.
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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان تا فردا پنج شنبه صاف و آفتابی و با افزایش دما همراه است.
فرجی با اشاره به اینکه از پنج شنبه شب آسمان استان با ابرناکی و رگبارهای خفیف و پراکنده باران و کاهش دما در استان همراه خواهد بود افزود: این ناپایداری جوی تا یکشنبه در استان پیش بینی میشود.
به گفته وی دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.