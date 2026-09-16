به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: در پیشنهاد استان برای توزیع سرانه دانش‌آموزی، ضرایب متفاوتی برای دوره‌های تحصیلی در نظر گرفته شده است به‌گونه‌ای که ضریب متوسطه اول ۱.۲، ابتدایی ۱.۴، مدارس استثنایی ۱.۵، متوسطه عمومی ۱.۶ و هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش ۲ تعیین شده است.

ابراهیم پهلوان ادامه داد: در شیوه موجود ۷۰ درصد اعتبارات سرانه بر اساس این ضرایب توزیع می‌شود و ۳۰ درصد در اختیار مدیرکل و مدیران شهرستان‌ها و مناطق قرار می‌گیرد، اما پیشنهاد سیستان و بلوچستان افزایش سهم توزیع بر اساس ضریب به ۷۵ درصد است.

وی درباره تأمین کتاب‌های درسی نیز گفت: حدود ۷۴ درصد کتاب‌های دوره ابتدایی وارد سیستان و بلوچستان شده و میزان تأمین کتاب‌های متوسطه اول و دوم و هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش به بیش از ۹۰ درصد رسیده است. با این حال حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی مربوط به خرید کتاب‌های درسی در دو تا سه سال گذشته وجود دارد که تأمین اعتبار آن در حال پیگیری است.