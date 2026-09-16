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کارگاههای دانشکده هنر دانشگاه بیرجند با اختصاص ۹ میلیارد ریال اعتبار، به تجهیزات تخصصی مورد نیاز رشتههای صنایع دستی، فرش و طراحی و چاپ پارچه مجهز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست دانشگاه بیرجند گفت: در راستای ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی، تقویت زیرساختهای کارگاهی و حمایت از فعالیتهای عملی دانشجویان، مرحله جدید تجهیز کارگاههای دانشکده هنر با خرید و راهاندازی تجهیزات تخصصی متناسب با نیاز رشتههای مختلف اجرا شد.
خامسان افزود: در این مرحله، گروه صنایع دستی با تجهیز کارگاههای تخصصی خود به «کوره میناکاری ویژه کارگاه زیورآلات» و «کوره سرامیک با قابلیت پخت بالا»، امکانات جدیدی برای فعالیتهای آموزشی و عملی در اختیار دانشجویان قرار گرفت.
وی گفت: همچنین در گروه فرش، با تأمین «چرخهای خیاطی تخصصی»، تجهیزات مورد نیاز کارگاههای این گروه ارتقا یافت؛ گروه طراحی و چاپ پارچه نیز به «میز نور تخصصی» مجهز شد تا ظرفیتهای کارگاهی این بخش متناسب با نیازهای آموزشی و تخصصی توسعه یابد.
سرپرست دانشگاه بیرجند گفت: تجهیز و بهروزرسانی کارگاههای تخصصی، زمینه مناسبتری برای اجرای فعالیتهای عملی و پیشبرد طرح های پژوهشی ـ کاربردی دانشجویان و اعضای هیأت علمی فراهم میکند و میتواند در ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی و تقویت توانمندیهای حرفهای دانشآموختگان دانشکده هنر مؤثر باشد.
خامسان افزود: این اقدام با اختصاص ۹ میلیارد ریال اعتبار، بخشی از زیرساختهای مورد نیاز کارگاههای دانشکده هنر را متناسب با نیازهای تخصصی رشتهها تقویت کرده است.