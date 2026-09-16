به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی بروجرد اظهار داشت: در پی وقوع سرقت‌های متعدد و وارد شدن خسارات سنگین مالی به شبکه مخابراتی بروجرد، مأموران کلانتری ۱۴ اندیشه با بهره‌گیری از شگرد‌های نوین پلیسی، متهم را در حین ارتکاب جرم دستگیر کردند.

سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا افزود: این سارق با اقدامات مجرمانه خود علاوه بر ایجاد اختلال گسترده در شبکه ارتباطی و قطع خدمات هزاران مشترک، خسارات قابل‌توجهی به زیرساخت‌های مخابراتی وارد کرده بود.

فرمانده انتظامی بروجرد با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان امنیت زیرساخت‌ها، از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در این حوزه را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ گزارش کنند.