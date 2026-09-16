صد و نود و نه شب روایتی از ایستادگی خانواده‌ای نود میلیونی در گستره سرزمینی به نام ایران است. همان‌هایی که به خیابان می‌آیند تا نیروی‌های مسلح در میدان نبرد کار خود را به خوبی انجام دهند.