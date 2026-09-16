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صد و نود و نه شب ایستادگی خانواده‌ای نود میلیونی به گستره ایران‌زمین

صد و نود و نه شب روایتی از ایستادگی خانواده‌ای نود میلیونی در گستره سرزمینی به نام ایران است. همان‌هایی که به خیابان می‌آیند تا نیروی‌های مسلح در میدان نبرد کار خود را به خوبی انجام دهند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۵- ۰۹:۱۹
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
 