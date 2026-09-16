دادستان عمومی و انقلاب تهران از وصول ۹.۵ میلیون دلار از اموال یکی از بانک‌های دولتی و بازداشت متهمی که قصد انتقال این مبلغ از طریق رمز ارز به یکی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس را داشت، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دادستان تهران اظهار کرد: در خصوص شکایت یکی از بانک‌های دولتی که مدعی بود شخصی با احداث یک شرکت تحت عنوان تراستی در یکی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس قصد ربودن مبلغی در حدود ۹.۵ میلیون دلار از طریق تتر را داشت با ورود به موقع دادستانی تهران و دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای متهم بازداشت و اموال به بیت المال مسترد گردید.

علی صالحی افزود: پس از صدور دستورات لازم و اخذ گزارش ضابط و جمع آوری ادله و مستندات، متهم جلب و با قرار بازداشت موقت جهت تکمیل تحقیقات تحویل بازداشتگاه قانونی گردید.

صالحی گفت: خوشبختانه با تدابیر انجام شده و اقدامات فوری دادستانی تهران اموال بانک که متعلق به بیت المال می‌باشد شناسایی و توقیف و طی جلسه‌ای که با حضور مسئولین بانک و ضابطین برگزار شد تصمیمات لازم جهت استرداد آن اتخاذ گردید که تاکنون منجر به استرداد حدود ۸ میلیون دلار به بیت المال شده است.

دادستان تهران اظهار داشت: اموال شناسایی شده حدود ۸ میلیون دلار به صورت نقد شامل رمز ارز، دلار، طلا، و سایر ارز‌های خارجی بود که به بیت المال مسترد گردید و مابقی شامل سه باب منزل خریداری شده توسط متهم به ارزش ۱.۵ میلیون دلار می‌باشد که مراحل فروش و استرداد وجه آن در حال انجام است.